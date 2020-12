Nizozemci hvale: Dinamo je bio jači, a Feyenoord je baš mlitav

Bit će užasno teško za Feyenoord izboriti šesnaestinu finala Europske lige gdje je zadnji put bio 2015. godine. Ključna utakmica je ona protiv Wolfsbergera koja se igra sljedeći četvrtak, pišu nizozemski mediji...

<p>Nemoćni, izraubani, mlitavi, neprepoznatljivi. Nema tog pridjeva kojeg nizozemski mediji nisu dali <strong>Feyenoordu </strong>koji je doživio tešku šamarčinu na svome <strong>De Kuipu </strong>protiv <strong>Dinama</strong> (0-2).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje igrača Dinama nakon pobjede</strong></p><p>Bila je to nemoćna i loša izvedba momčadi <strong>Dicka Advocaata</strong>. Domaćini su u prvom poluvremenu imali blagu dominaciju, ali u 90 minuta nisu imali ozbiljniju šansu protiv najbolje obrane u Europi.. Dinamo ih je sjajnom igrom u obrani u potpunosti deprimirao i bacio u očaj pa onda ih zakucao do kraja.</p><p>Prvo je Bruno Petković zabio za 1-0 iz penala, a potom je Lovro Majer postavio konačnih 2-0.</p><p>- Mlitavi Feyenoord pao protiv Dinama iz Zagreba - naslov je na<a href="https://www.telegraaf.nl/sport/2108145261/onmachtig-feyenoord-onderuit-tegen-dinamo-zagreb" target="_blank"> De Telegraafu </a>koji baš nije dobro podnio poraz nizozemske momčadi.</p><p>- Bit će užasno teško za Feyenoord izboriti šesnaestinu finala Europske lige gdje je zadnji put bio 2015. godine. Ključna utakmica je ona protiv Wolfsbergera koja se igra sljedeći četvrtak - kažu kolege s navedenog portala.</p><p>Dinamo je nakon pet kola s 11 bodova osigurao prvo mjesto i šesnaestinu finala, a drugi putnik znat će se nakon posljednjeg kola. O tome će odlučiti Feyenoord i Wolfsberger u međusobnom susretu, a Austrijancima je dovoljan i remi.</p><p>- Izraubani Feyenoord mora pobijediti u 'finalu' nakon što je izgubio od zagrebačkog Dinama - piše <a href="https://www.ad.nl/dossier-europa-league/gehavend-feyenoord-moet-finale-winnen-na-thuisverlies-tegen-dinamo-zagreb~abc9ab85/" target="_blank">Algemeen Dagblad</a>.</p><p>Poraz je teško prihvatio i <a href="https://www.voetbalzone.nl/doc.asp?uid=380977" target="_blank">Voetbalzone. </a>Priznao je Zagrepčanima da su snažnija momčad i da je pobjeda zaslužena.</p><p>- Dinamo Zagreb pokazao je da je snažniji, slavio s 2:0 i osvojio prvo mjesto u skupini bez primljenog gola.</p><p>Dodatan udarac Nizozemcima zadao je trener Dick Advocaat koji je prije dva dana objavio kako napušta klub na kraju sezone, a nizozemski mediji tvrde kako je izabrao užasan tajming. To je očito utjecalo na njegovu momčad koja je bila nemoćna protiv hrvatskog prvaka, ali slijedi popravni. Koji ne smiju upropastiti. Ili kako kažu njihovi mediji, Feyenoordu slijedi finale.</p>