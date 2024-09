Nizozemski izbornik izbacio je zvijezdu zbog transfera u S. Arabiju! 'Zna što mislim o tome'

Ako imate 26 godina, onda vam sportski ciljevi moraju biti glavni u nogometu, a ne financijski. Srećom, ne misle svi na isti način. To je izbor kojeg svatko donese za sebe, rekao je nizozemski izbornik Ronald Koeman koji je na jesenskom okupljanju reprezentacije s popisa izostavio iskusnog reprezentativca Stevena Bergwijna (26)!

Bergwijn je donedavno dijelio svlačionicu u Ajaxu s hrvatskim reprezentativcima Josipom Šutalom i Domagojem Sosom, ali je ovog ljeta prihvatio lukrativnu ponudu saudijskog Al-Ittihada o kojoj nije puno razmišljao.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Taj mu je potez, međutim, zamjerio Koeman, koji ga je izostavio s popisa i jasno poručio kako nema mjesta u reprezentaciji za takvog igrača!

- Bergwijn ima 26 godina, a sportske mu ambicije nisu u prvom planu. Za njega su vrata reprezentacije praktički zatvorena, on dobro zna što ja mislim o tom potezu. Ja nikad nisam bio u njegovoj poziciji jer sam mogao otići u Barcelonu. On je mogao ostati u Ajaxu... Pa to nije loše, zar ne? Poštujem njegov izbor, ali osobno ne bih tako odlučio - rekao je Koeman bez ikakve zadrške.

Pravila nisu ista za svakoga

Bergwijn je za nizozemsku reprezentaciju debitirao 2018. godine i odigrao 35 utakmica uz osam postignutih golova. Na Europskom prvenstvu u Njemačkoj je odigrao po jedno poluvrijeme u osmini finala s Rumunjskom i četvrtfinalu s Turskom.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Nizozemski novinari pitali su Koeamana zašto u reprezentaciji nema mjesta za Bergwijna, ali je u prošlosti bilo za Georginija Wijnalduma (33) koji je također napravio transfer na arapski poluotok.

- Wijnaldum je tamo otišao jer je imao problem u PSG-u. Mogao je napraviti transfer jedino u Saudijsku Arabiju - obrazložio je.

Drugi najbolji strijelac nije na popisu

Bergwijn nije jedini važan igrač kojeg je Koeman izostavio s popisa. Nema ni Memphisa Depaya (30), drugog najboljeg strijelca u povijesti reprezentacije s 46 golova.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA

- Primarni razlog za to je što još uvijek nije pronašao klub. To znači da ne igra nogomet i da ne može biti u reprezentaciji. Memphis ima 30 godina, nadajmo se kako će pronaći klub i ući u formu. Tada će ponovno biti opcija za mene i reprezentaciju - odlučno je rekao Koeman.

Nizozemska će u subotu ugostiti Bosnu i Hercegovinu u Eindhovenu povodom Lige nacija, a u srijedu (10. rujna) protiv Njemačke.