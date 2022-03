Nizozemski reprezentativac u problemu: Optužen za pokušaj ubojstva, a dilao je i kokain?

Quincy Promes (30) je nizozemski reprezentativac i nogometaš Spartaka iz Moskve. Barem je bio do sada. Nakon najnovijih optužbi koje su se pojavile na njegov račun, mogao bi ubrzo zgotoviti svoju karijeru.

Ovo ljeto igrao je na Euru sa svojom reprezentacijom, a onda postao glavna tema nizozemskih medija nakon što su se pojavile informacije kako je napao nećaka i ubo nožem u koljeno na jednoj zabavi. Nizozemsko tužiteljstvo podignulo je optužnicu protiv Promesa za pokušaj ubojstva iz nehaja. Prijete mu četiri godine zatvora zbog napada, a uz to, nizozemsko tužiteljstvo otvorilo je novi slučaj protiv njega.

Naime, kako piše nizozemski De Telegraaf, nizozemski nogometaš osumnjičen je za trgovinu drogom i pranje novca. Zajedno s obitelji je novcem od nogometa kupovao kokain, pišu nizozemski mediji, a potom je taj isti narkotik preko posrednika preprodavao na ulicama nizozemskih gradova. Neki od članova njegove obitelji su u zatvoru, a Promes je svaki tjedan komunicirao s jednim rođakom koji je vodio cijeli posao. Imali su više od 4000 kilograma kokaina koje je belgijska policija otkrila u Antwerpenu 2020. godine. Vrijednost navedene robe je 120 milijuna eura, ali na ulici ta je cijena još veća.

Nizozemske vlasti izdale su nalog za uhićenje nogometaša Spartaka, ali to trenutno nije moguće jer se nalazi u Rusiji.

- Ne znam ništa o tome - rekao je za De Telegraaf Promesov odvjetnik Spong.

Ukoliko se zaista pokaže da je upravo on inicirao i financirao kokain koji su potom preprodavali, nizozemskom nogometašu prijeti teška kazna. A kada u to ubrojimo još i kaznu koja mu prijeti za pokušaj ubojstva, nije teško zaključiti da to znači kraj nogometne karijere.

Inače, Državno odvjetništvo u Amsterdamu je ranije ovog tjedna objavilo kako vode postupak protiv igrača Spartaka zbog pokušaja ubojstva svog rođaka. Sve se dogodilo u lipnju 2020. godine kada ga je Promes navodno ubo nožem u koljeno. Zanimljivo, nećak ga je policiji prijavio tek nekoliko mjeseci kasnije zbog čega je nogometaš Spartaka nekoliko dana proveo u pritvoru. U konačnici je pušten te je sa zgražanjem odbacio sve optužbe i kazao kako će dokazati svoju nevinost.

Žrtva je pretrpjela teške ozljede, piše nizozemski De Telegraaf, a nizozemski nogometaš prvo je uporno tvrdio kako nije bio prisutan u vrijeme napada. To je tužiteljstvo uskoro demantiralo jer su se dokopali transkripta njegovih razgovora u kojima je prijetio smrću svome nećaku, a u telefonskom razgovoru je sve priznao ocu, majci i ujni. Promes je i dalje glavni osumnjičeni, a ukoliko se dokaže da je stvarno napao i ozlijedio člana obitelji, može dobiti i do četiri godine zatvora. Suđenje će početi posljednjeg dana ožujka, ali bez njegove prisutnosti.

- Bio je to šok za sve, ali drago mi je što sam tako brzo pušten. Ne mogu reći više o tome. Šokiran sam kao i ostatak svijeta. To je nešto iz mog privatnog života, ne mogu više o tome. Ali sada sam slobodan i mislim da to dovoljno govori. Lijepo je što me klub podržava - govorio je Promes nakon što je izašao iz pritvora.

Na Euru je s Nizozemskom igrao protiv Austrije i Češke, što su mu bili posljednji nastupi za reprezentaciju a posljednjih godinu i pol član je Spartaka iz Moskve. Za ruski klub je u dva mandata odigrao 146 utakmica i zabio 69 golova uz 36 asistencija. Igrao je još i za Twente, Ajax i Sevillu, no bile su to neuspješne epizode pa se vratio u majku Rusiju.

Za reprezentaciju je u 50 nastupa zabio sedam golova. Igra na poziciji lijevog krila, a vrijednost na Transfermarktu mu je 12 milijuna eura.