Quincy Promes (29) je nizozemski reprezentativac i nogometaš Spartaka iz Moskve. Po mnogočemu običan nogometaš, koji je ovo ljeto igrao na Euru sa svojom reprezentacijom, uzoran i bez mrlje na svojoj karijeri. No, sve do trenutka dok se nije upetljao alkohol.

Nizozemski nogometaš je u srpnju prošle godine navodno napao svog nećaka na jednoj obiteljskoj zabavi i ubo ga nožem u koljeno. Povod svađi je navodno bio taj što je Promes saznao kako je njegov nećak navodno pokrao jednog člana obitelji pa je pravdu uzeo u svoje ruke. Svjedoci kažu da je bio pod utjecajem alkohola.

Zanimljivo, nećak ga je policiji prijavio tek nekoliko mjeseci kasnije zbog čega je nogometaš Spartaka nekoliko dana proveo u pritvoru. U konačnici je pušten te je sa zgražanjem odbacio sve optužbe i kazao kako će dokazati svoju nevinost. Jedno vrijeme slučaj je stajao po strani, no nizozemsko tužiteljstvo odlučilo je podignuti optužnicu protiv Promesa za pokušaj ubojstva iz nehaja, piše Mirror.

Žrtva je pretrpjela teške ozljede, piše nizozemski De Telegraaf, a nizozemski nogometaš prvo je uporno tvrdio kako nije bio prisutan u vrijeme napada. To je tužiteljstvo uskoro demantiralo. Promes je i dalje glavni osumnjičeni, a ukoliko se dokaže da je stvarno napao i ozlijedio člana obitelji, može dobiti i do četiri godine zatvora. Bez obzira na optužnicu, on tvrdi da je nevin. Nije poznato kada će krenuti suđenje.

- Bio je to šok za sve, ali drago mi je što sam tako brzo pušten. Ne mogu reći više o tome. Šokiran sam kao i ostatak svijeta. To je nešto iz mog privatnog života, ne mogu više o tome. Ali sada sam slobodan i mislim da to dovoljno govori. Lijepo je što me klub podržava - govorio je Promes.

To bi sigurno bio ogroman udarac za njegovu karijeru jer se nalazi u najboljim nogometnim godinama. Na Euru je s Nizozemskom igrao protiv Austrije i Češke, što su mu bili posljednji nastupi za reprezentaciju a posljednjih godinu i pol član je Spartaka iz Moskve. Za ruski klub je u dva mandata odigrao 146 utakmica i zabio 69 golova uz 36 asistencija. Igrao je još i za Twente, Ajax i Sevillu, no bile su to neuspješne epizode pa se vratio u majku Rusiju.

Za reprezentaciju je u 50 nastupa zabio sedam golova. Igra na poziciji lijevog krila, a vrijednost na Transfermarktu mu je 14 milijuna eura.