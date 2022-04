Njegov rođendan je na dan vica i šale. Takav je bio i na parketu

Najbolji rukometaš svih vremena i bivši hrvatski reprezentativac Ivano Balić danas slavi 43. rođendan. Simbolično, na 1. april, na dan vica i šale, kako i priliči Balićevoj osobnosti i igri.

Ivano je bio predestiniran za ovakve uspjehe. Otac Žarko i majka Stjepanka profesionalno su igrali rukomet, ali Ivano nije odmah trznuo za tim sportom. Do početka osnovne škole živio je s roditeljima u Splitu, pa se s majkom vratio u Split gdje je zaigrao za Jugoplastiku.

Iz košarke je povukao nekoliko zanimljivih poteza i lucidnih driblinga i uspješno ih je implementirao u svoju rukometnu igru. U rukomet je došao na nagovor očevog prijatelja Mate Bokana koji je tada trenirao Brodomerkur iz Splita. U profesionalce je otišao 2001. i potpisao je za Metković, a ubrzo je stigao i poziv u hrvatsku reprezentaciju.

Hrvatski rukomet donio je svojoj domovini prije 18 i pol godina zlatnu medalju iz grada na kojemu su moderne Igre započele. Atena je bila za hrvatski narod grad sreće, a Balić njezin kreator. Bilo mu je tada tek 25 godina, a bio je vođa. Ne na papiru, nego na terenu. Sada, kada pogleda natrag na ta ponosna vremena rukometne igre naše države, kaže, ne žali.

Trebali smo uzeti još zlata

- Bogu hvala, imamo tu jednu zlatnu olimpijsku medalju...A šteta, opet, mogli smo ih mi imati i više zlatnih. Jednostavno nismo bili te sreće, ali ponosan sam na to razdoblje - naglašava Ivano Balić za 24sata, ali sama medalja, ne znači mu puno.

- Nemam pojma gdje mi je ta medalja. Negdje je spakirana s ostalima. Mislim da ona, kao sama medalja, nije toliko važna. Ti znaš što si napravio, tvoje će ime zauvijek ostati upisano u povijesti, ti si olimpijski pobjednik, a medalja je onako, više za pokazivanje, a meni to ne treba, ja znam što sam napravio - uvijek iskreno govori Ivano.

- Nostalgije nema. U tom trenutku si igrao, nisi razmišljao, sve je to trajalo nekakvih 20-ak godina. Znam da sam se trudio i da sam svaki puta dao sve od sebe - govori nam omiljeni hrvatski rukometaš pa dodaje:

Dajte nam tu medalju i idemo doma

- Taj turnir je bio savršen za nas. Sada kad se prisjetim, koliko me još sjećanje služi, ne znam što bih istaknuo kao najljepši trenutak. Svaka je utakmica bila bitna, sve je vodilo tom zlatu, svaki trenutak izvan terena.- kaže.

Ipak, našao je Ivano jednu omiljenu sekvencu.

- Ako moram birati, penjanje na postolje bilo mi je najdraže. To je onako, ajde, dajte nam napokon to zlato da ga stavim oko vrata - iskren nam je najbolji igrač turnira.

Ivano je bio i ostao boem, rukometni romantik. Nije se libio poroka, znao je popušiti i 'kutiju' dnevno, a iako ga je IHF 2010. proglasio najvećim rukometašem svih vremena čak je i on imao uzora. Bivši francuski reprezentativac Jackson Richardson toliko ga je očarao da je zbog njega potpisao za Portland San Antonio.

- Nije bio bitan novac, niti to da sam negdje drugdje mogao više toga osvojiti, bitan je bio samo Richardson - rekao je jednom prilikom Balić.

Gdje je onda danas “Mozart” rukometne igre?

Podsjetimo, Ivano je karijeru započeo u Splitu, pa je preko Metkovića otišao u španjolski Portland San Antonio, zatim je igrao u Zagrebu, Atletico Madridu, a karijeru je završio u njemačkom Wetzlaru. Nekoliko godina bavio se rukometnom školom “Balić&Metličić” koja djeluje u Splitu od 2007. godine, a od prošle godine pomoćnik je izborniku Hrvoju Horvatu u reprezentaciji. Možda i priprema za nešto više?

Rukometne ikone o Baliću

- Dujšebajev, Wislander, Lavrov, Ivano... Ivano je u top 5 najboljih ikada i najbolji hrvatski igrač ikada, a Hrvati su velika rukometna nacija - izjavio je peterostruki osvajač Lige prvaka Jose Hombrados.

- Bilo je zadovoljstvo igrati dvije godine s njim, puno sam puta igrao protiv njega i on je jedan od najvećih svih vremena - rekao je trostruki osvajač Lige prvaka Carlos Prieto.

- On je posjedovao ono najljepše – istinski se zabavljao na terenu, igrao je lagano, a istovremeno je postizao vrhunske rezultate. Ogroman, nevjerojatan talent, Ivano je imao ’oko’, vidio je na terenu ono što nitko drugi nije i rukomet je shvaćao na potpuno drugačiji način od ostalih. Uz to, a što je izuzetno važno, bio je čelični karakter – išao je glavom i gdje je trebalo i gdje nije trebalo. Treba reći i kako je uz sebe imao vrhunske suigrače. Bilo je tu još mnogo izvanrednih rukometaša, ali Ivano je za mene broj jedan - rekao je Blaženko Lacković.

- On je nevjerojatan. Uveo je u rukomet neke nove vještine i pokrete. Uz Jacksona Richardsona bio je najkreativniji rukometaš svih vremena. Kad sam ga prvi put upoznao činio mi se arogantan, ali ustvari je bio jako drag i pristojan prema svima - rekao je bivši njemački reprezentativac Stefan Kretzschmar.

- Ruke su mi se tresle kada smo se upoznali u reprezentaciji. No, on me brzo uzeo pod svoje. Igrač koji uvijek može napraviti nešto posebno, nešto što drugi ne mogu, ali prije svega on je veliki prijatelj i sjajna ličnost - rekao je Balićev učenik Domagoj Duvnjak.

A sada vas prepuštamo magičnim Ivanovim potezima kroz karijeru...

