Dani Olmo (23) je u srpnju 2014. godine došao u Dinamo kao golobradi mladić od 16 godina iz Barcelone, a prošlu zimu otišao u Leipzig kao jedan od najboljih mladih igrača Europe. Danas vrijedi 50 milijuna eura. U Dinamo se afirmirao, razvio, postao nevjerojatan igrač i upravo zbog toga Zagreb i Hrvatska imaju posebno mjesto u njegovu srcu.

Hrvatska je danas obilježila 30. godišnjicu pada Vukovara. Brojni hrvatski sportaši i klubovi odali su počast gradu heroju i svim žrtvama, a među njima je bio i Dani Olmo. Nogometaš Leipziga objavio je na društvenim mrežama fotografiju vukovarskog vodotornja te dodao jedno plavo srce. Sjetio se svoje druge domovine na dan koji budi posebne emocije u Hrvatskoj. Dan u kojem se miješaju tuga, bol, ali i ponos.

Pokazao je poštovanje i ljubav prema zemlji koja ga je primila raširenih ruku. U Hrvatsku je došao kao stranac, naučio je hrvatski jezik, hrvatsku kulturu, povijest. Uskoro mu je to postao drugi dom.

- To je nevjerojatno, lijepo mjesto i još uvijek ga smatram svojim drugim domom. Tijekom praznika, kad imam pauzu, imam izbor: mogu otići u Španjolsku, gdje je moja obitelj, ili mogu u Zagreb ... gdje je moja druga obitelj - nahvalio je Olmo 'Lijepu našu'.

Došavši u Zagreb, o Hrvatskoj je znao jako malo skoro pa i ništa, a nakon toliko godina provedenih u Dinamu naučio je kulturu, povijest pa čak i mentalitet Hrvata.

- Hrvatska je nevjerojatna zemlja, ali još uvijek je mlada, znate? Još uvijek postoje znakovi rata koji se dogodio ne tako davno, a mnogi se ljudi još uvijek oporavljaju od njega. To je bilo manje očito u nekim većim gradovima poput Zagreba, ali kad bi Dinamo išao igrati u manja pogranična mjesta, posljedice rata i dalje su bile jasne. Kako mogu objasniti ...? To je kao ... na tim mjestima udišete drugačiji zrak. U nekim gradovima još uvijek možete vidjeti rupe od metaka u zidovima i djecu koja igraju nogomet na terenima ispred zgrada oštećenih bombama. Te su mi slike ostale u mislima. Šokiralo me. To je teška stvar s kojom se treba nositi. Kao rezultat toga, neki su ljudi ostali vrlo zatvoreni po tom pitanju. Neki još uvijek nisu u potpunosti preboljeli ono što se dogodilo. Neki nisu krenuli dalje - rekao je Olmo za The Players Tribune.

Napustio je Barcelonu i profesionalnu afirmaciju potražio u Dinamu. Na kraju je ostao šest godina i ostavio ogroman trag. U 124 utakmice zabio je 34 gola i 2 puta asistirao, igrao Ligu prvaka te osvojio pet prvenstava i tri Kupa.