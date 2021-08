Najveći njemački derbi niti ovaj put nije razočarao, ali Bayern je još jednom potvrdio primat u njemačkom nogometu!

Bavarci su u sjajnom susretu pobijedili Borussiju Dortmund 3-1 i došli do devetog Superkupa za prvi trofej ove sezone. No, ne bi to bilo to bez hrvatskog štiha i budućih hrvatskih reprezentativaca.

Josip Stanišić je opet startao od prve minute i igrao do 87. minute na desnom beku, a mladi Marco Pašalić je večeras službeno debitirao za Borussiju. Dobio je priliku od 78. minute.

Bio je to sjajan susret uz pregršt prilika i jednih i drugih, no Bavarci su bili ubojitiji.

U 20. minuti Marco Reus je izbio sam pred gol, ali čudesni Manuel Neuer još jednom je pokazao zašto je već godinama jedan od najboljih na svijetu. Sjajno je pročitao Reusa i nogom u padu skinuo loptu koju su navijači Borussije već vidjeli u mreži.

U tim trenucima Borussia je preuzela posjed lopte i dominaciju, ali Bayern je bio taj koji je sljedeći zaprijetio. U 34. minuti je Dortmund pokazao kakvog sjajnog vratara ima. Kobel je prvo skinuo Mülleru zicer, a potom i Lewandowskom.

Ipak, Kobel je bio nemoćan u 41. minuti. Gnabry je ubacio s lijeve strane, a fantastični Lewandowski je poput metka projurio do šesnaesterca i u trku neobranjivo pogodio glavom donji lijevi kut.

Taj trenutak probudio je dodatnu snagu u igračima Juliana Nagelsmanna koji su zaigrali još žešće i još jače. U 50. minuti na 2-0 povisio je Thomas Müller na asistenciju sjajnog Lewandowskog.

Ipak, nije Borussia ostala bez ispaljenog metka. Nadu u preokret dao je Marco Reus golom u 64. minuti, ali ovaj Bayern jednostavno je premoćan. U 74. minuti potvrda pobjede, a tko drugi nego fenomenalni Robert Lewandowski.

Nagelsmann je u drugom susretu na klupi Bayerna odmah došao do trofeja, a zadovoljni mogu biti i navijači jer su gledali sjajan susret. Prezadovoljni možemo biti i mi jer smo na djelu gledali dvojicu dijamanata koji bi u budućnosti mogli nositi našu reprezentaciju.

Josip Stanišić (21) je za Bavarce debitirao još u travnju u remiju protiv Union Berlina, a od prve minute krenuo je i u subotu protiv Borussije M. (1-1). Izostankom Benjamina Pavarda ostao je jedina opcija na desnom beku i to sjajno iskoristio. Odradio je danas odličan susret bez pogreške, no bio je malo samozatajan u napadu, što je u jednu ruku logično zbog izrazito napadački nastrojene Borussije.

Mladi branič već je dulje vrijeme član prve momčadi Bayerna, a od rujna će biti i hrvatski U-21 reprezentativac! Mlada nada Bayerna iza sebe ima dva nastupa za njemačku U-19 reprezentaciju, a bez obzira što mu u rodnoj zemlji nude “brda i doline”, Stanišić je odlučio nastupati za Hrvatsku.

Osim njega, tu je i Marco Pašalić koji je s 20 godina debitirao za Borussiju i to u najvećem njemačkom derbiju. Borussia je klub koji forsira mlade igrače i prodaje ih za ogromne svote i u tome šansu vidi i naš nogometaš. A trener Rose bi ga ove sezone mogao sve češče koristiti.

Pašalić, koji igra na poziciji krila, rođen je u Karlsruheu, danas član druge momčadi Borussije Dortmund. Marco Pašalić nastupa u Trećoj ligi (u prva tri kola skupio po dva gola i asista), ljevak je koji igra na desnoj strani. I Pašalić je jako zanimljiv igrač, a srećom Igor Bišćan sve vidi. I sve jako dobro prati...

Ako ih posluži zdravlje, ovi dijamanti mogli bi biti od velikog značaja našoj reprezentaciji. Svjestan je toga i izbornik Zlatko Dalić.

- Pojavilo se nekoliko mladih igrača koji su u Dijaspori i imaju dvojno državljanstvo. Mi moramo sve napraviti da oni igraju za nas. Tu mislim na Stanišića, Sučića i Pašalića u Dortmundu. Poduzeli smo korake oko toga, vjerujem i koliko znam izabrali su Hrvatsku. Stanišić je počeo u Bayernu, odigrao je tek jednu utakmicu, ali ako nastavit u takvom ritmu, sigurno je zanimljiv A reprezentaciji, Sučić je dobio pretpoziv i oba će biti na popisu mlade reprezentacije. Treba samo skupiti hrabrosti i dati im šansu, vjerujem da će izabrati Hrvatsku, to ćemo već ovaj tjedan riješiti - kazao je Dalić.