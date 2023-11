Njemački klub u Hrvatu vidi zamjenu za igrača od 95 mil. €?

Roko Šimić ove je sezone konačno dobio priliku u prvoj momčadi Salzburga i pokazao o kakvom potencijalu je riječ. Uslijed brojnih odlazaka postao je član prve postave, a u 17 utakmica zabio je pet golova i asistirao za jedan gol u svim natjecanjima. Posebno je impresionirao u Ligi prvaka protiv Benfice gdje je zabio i asistirao u pobjedi pa na koncu odnio nagradu za igrača utakmice.

Impresionirao je i skaute europskih klubova koji su ga došli pogledati. A kako piše Bild, jedan od njih je Eintracht iz Frankfurta.

Najtiražnije njemačke novine tvrde kako je klub Kristijana Jakića i Hrvoja Smolčića zainteresiran za mladog hrvatskog reprezentativca. Ovog ljeta prodali su PSG-u najboljeg igrača, Randal Kolo Muanija, za 95 milijuna eura i u Roku vide njegovu zamjenu. Transfer bi se mogao realizirati već na zimu.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Egipćanin Omar Marmoush nametnuo se kao prvi izbor na poziciji napadača, ali čelnici kluba žele zaoštriti konkurenciju pa im je za oko zapeo i Roko. Ne zabija puno, ali radi puno za momčad u svim segmentima igre, a to Nijemci itekako znaju cijeniti. Na Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura.

Salzburg je prije dvije godine kupio Roka Šimića od Lokomotive za četiri milijuna eura, dvije godine čekao je svoju šansu u prvoj momčadi i konačno zabljesnuo. Ne plaćaju Austrijanci toliko novac za bilo koga. Bili su svjesni kakvog talenta su dobili, a ako će ga itko znati izbrusiti, to su oni. Ne zaboravimo kako je u istom dresu trpao i Erling Haaland...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Prvo se kalio u trećeligašu Lieferingu, gdje je u 24 utakmice zabio 19 golova, a nastupao je i za mladu momčad Salzburga s kojom je izgubio u finalu Lige prvaka mladih. Prošlu sezonu započeo je u prvoj momčadi Salzburga, ali nije dobio pravu šansu pa je ostatak sezone proveo na posudbi u Zürichu gdje je zabio četiri gola u 16 utakmica. Nije ni to bilo to, svi su znali, a i on sam, da mora još bolje. Ove sezone konačno je sve sjelo na svoje mjesto.

Šimić je primjer klasičnog centarfora koji je moćan u duelu, gaji agresivni i energični stil igre koji uvijek stvara probleme suparnicima, a zna i razigrati suigrače. Tip je igrača koji ne staje cijelu utakmicu, vrši pritisak i svojom energijom remeti protivnika u izgradnji igre.

Odličnim predstavama sigurno se nameće i izborniku Zlatku Daliću kao potencijalno rješenje u napadu, a ako ovako nastavi, teško će sljedeću sezonu dočekati u Salzburgu.