Njemački velikan na Poljudu, još se ne zna tko će biti trener

Svjetsko prvenstvo je pri kraju, a HNL klubovi rade u tišini. Pripreme su u punom jeku. Hajduk je prije mjesec dana zaključio jesenski dio sezone, a za mjesec dana protiv Šibenika će otvoriti proljetni dio. Nakon kratkog odmora, igrači su se okupili prošlog ponedjeljka i započeli s pripremama za nastavak sezone u kojoj će braniti Rabuzinovo sunce, ali i loviti Dinamo u prvenstvu.

Pripreme su započele bez glavne violine Marka Livaje koji iščekuje utakmicu za broncu protiv Maroka, Lovre Kalinić otpao je do kraja sezone, Josip Elez bit će out oko tri mjeseca, a još na dispoziciji nisu niti Nikola Kalinić i Anthony Kalik. Tu je i prijelazni rok, klub mora prodavati za stabilnost, a Stipe Biuk je dulje vrijeme u izlogu. Pitanje je i tko će sjediti na klupi. Mislav Karoglan poveo je igrače na pripreme, no još nije stigla potvrda je li on i dugotrajno rješenje. Želja navijača je Ivan Leko, kao i Matjaž Kek, no kako je i krenuo s pripremama, sve je izvjesnije kako će Karoglan ostati.

Dok u klubu rješavaju odgovore na ključna pitanja, navijači su konačno dočekali povratak na Poljud. Splićani će danas od 18 sati igrati prijateljski susret protiv njemačkog velikana Schalkea. Nekada jedan od najvećih njemačkih klubova, a danas klub zvan klackalica. Malo u Bundesligi, malo u 'cvajti'. Ove sezone vratili su se u elitni rang, ali već sljedeće sezone mogli bi opet preseliti u niži rang. No, klub velike povijesti stiže na Poljud, a Hajduk je zafalio navijačima pa bi i tribine mogle biti ispunjene. Bit će to i repriza dvoboja iz 1997. godine. Tada je Schalke izbacio 'bile' iz prvog kola Kupa Uefe. U prvom susretu u Gelsenkirchenu bilo je 2-0 za Nijemce, dok su na Poljudu slavilli 3-2.

- Protivnik je zanimljiv i sigurno dodatan motiv za sve nas igrače. Vjerujem i za navijače te da ćemo u petak svi dobro završiti ovu godinu na našem stadionu - zaželio je Dario Melnjak u najavi utakmice.

Očekuje se poprilično ispunjen Poljud unatoč radnom danu, a ulaznice su dostupne pretplatnicima i članovima kluba kojih je preko 90 tisuća. Hajduk će za pet dana gostovati kod Auxerrea, što će biti posljednja utakmica u ovoj godini. Nakon toga slijedi kratak odmor, dolazak najboljeg igrača Marka Livaje pa put na završni dio priprema u Istru.

