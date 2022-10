Njemačku atletičarku proglasili 'najseksi' sportašicom: Ništa mi ne znači titula, bitna je izvedba

Njemačka atletičarka Alica Schmidt (23) zbog vitke linije i božanstvene ljepote plijeni poglede gdje god se pojavi, ali njezina želja je da u svijetu prvo bude prepoznata kao uspješna sportašica.

Schmidt je u Njemačkoj postala simbol ljepote, a priznanje je dobila i od australskog magazina 'Busted Coverage' koji ju je proglasio 'najseksi atletičarkom svijeta'.

- Ova mi titula ništa ne znači. Sport mi je na prvom mjestu - rekla je plavokosa Njemica koja mami poglede na atletskim stazama.

Njemica na društvenim mrežama dobiva i nemoralne ponude, ali priznaje da se dobro nosi s time.

- Dolazi mi dosta nemoralnih ponuda u privatnim porukama. Nekada mi je to smiješno, ali ne zamaram se previše s tim - rekla je.

Preko noći je postala megapopularna što je pokušao iskoristiti i poznati časopis Playboy, ali Alica je bila jasna.

- Zanima me samo sport i želim da to svi znaju. Postoje tisuće drugih djevojaka na Instagramu koje izgledaju veoma dobro, ali nemaju toliko pratitelja. Uz dobar izgled morate dati još nešto interesantno. Za mene je to atletika - kazala je.

Schmidt je u kolovozu na Europskom prvenstvu u Münchenu stigla do polufinala na 400 metara u svom prvom pojedinačnom nastupu na međunarodnom natjecanju. Ipak, bolji rezultat ostvarila je u ekipnom nastupu gdje je s Nijemcima završila kao peta u finalu štafete na 400 metara.

Njemica sanja o nastupu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., a uz treninge uspijeva pronaći vremena i za studiranje. Fokusirana je na sport, ali isto tako svjesna je svoje ljepote i branda koji je stvorila s obzirom na to da je na Instagramu prati više od tri milijuna ljudi te je zahvalna na prilici što može prisustvovati otmjenim modnim revijama diljem Europe.

- Fokusiram se na ono što želim postići kao sportašica i ne dopuštam da percepcija ljudi o meni diktira moje ponašanje. Najvažnija je moja izvedba na stazi. Sretna sam što imam nevjerojatan tim oko sebe koji me podržava i savjetuje, a na kraju dana ću uvijek raditi samo ono što me čini sretnom i ispunjenom - rekla je Schmidt.

Njemica je prošle godine bila u Tokiju na Olimpijskim igrama, ali zbog ozljede se nije natjecala.

- Vrijeme koje sam provela tamo mi je puno značilo. Dosta sam naučila i to je nešto što mi nitko ne može oduzeti.

Atletika je njezina najveća strast te živi i diše za sport što ponekad zahtjeva i treniranje do dva puta dnevno.

- Učinit ću sve da budem još brža i bolja. Ako nešto volite i imate veliku strast, to će vas izvući iz kreveta i testirat ćete svoje granica kako bi došli do cilja. To je osjećaj za koji živim - zaključila je.

