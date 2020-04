NK Osijek prvi dobio dozvolu! Vraća se normalnim treninzima

Gradski vrt opet će disati punim plućima! A to može značiti samo jedno; Osijekovi nogometaši vraćaju se treninzima.

- Županijski stožer Civilne zaštite u Osijeku u nedjelju je izdao suglasnost Nogometnom klubu Osijek za održavanje grupnih treninga naše seniorske momčadi u Gradskom vrtu. Uslijed zamolbe NK Osijek u Stožeru su nakon analiziranog stanja i pribavljenog mišljenja epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije jedinom slavonskom prvoligašu pozitivno odgovorili. Stoga će se Bijelo-plavi od ponedjeljka ponovno okupiti na svom stadionu - stoji na Osijekovoj službenoj stranici.

Ivan Meštrović, prvi čovjek kluba, komentirao je ovu odluku.

- Nisam u rodnom Osijeku, no informacije koje do mene dopiru daju mi povoda zaključiti da je svakodnevica u Hrvatskoj teža, rigoroznija, općenito bih rekao kompleksnija nego što je u Mađarskoj. S tim u svezi me posebno raduje, a istovremeno sam i ponosan što je krizni stožer NK Osijek na čelu s direktorom Galićem uspio, koliko mi je poznato, prvi u Hrvatskoj ispuniti sve striktne zahtjeve epidemiološke struke i nadležnih službi. Stoga je naš klub dobio dopuštenje za grupno treniranje pod strogo definiranim uvjetima na našem stadionu i kompleksu Gradski vrt - rekao je Meštrović koji se nalazi u Budimpešti.

- Posebice me to veseli zbog činjenice da će naši profesionalni igrači sada moći u puno većoj mjeri raditi svakodnevno ono što vole i za što su plaćeni. Zahvaljujem se i na neisključivosti lokalnog stožera Civilne zaštite, njihovoj vjeri u profesionalnost i odgovornost NK Osijeka i njegovih ljudi te se nadam da ubrzo i diljem Lijepe naše NK Osijek neće ostati usamljen u svakodnevnoj sportskoj normalizaciji svoga djelovanja.

Koja nam se svima, malo po malo, približava...