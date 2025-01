Veliki talent ostaje u Dinamu! Cannavaro: Petković? Teško je reći kada će se vratiti na teren

Debi mu neće ostati u lijepom sjećanju, ali nije ni mogao biti teži. Fabio Cannavaro pretrpio je poraz protiv Arsenala (3-0) u sedmom kolu Lige prvaka pa će Dinamo prolazak dalje tražiti u srijedu protiv Milana. No, prije toga, fokus je na HNL-u i smanjenju velikog zaostatka. Modri u subotu od 17.30 sati na Maksimiru igraju protiv Istre na otvaraju proljetnog dijela sezone.

Prije najave same utakmice, trener Dinama otkrio je kako je ponajveći klupski talent Noa Mikić potpisao višegodišnji ugovor. Aktualni mu istječe na ljeto, navodno ga je htio Hajduk i klubovi iz inozemstva, ali odlučio je ostati na Maksimiru.

- Sretan sam što ostaje s nama. Sad je na njemu da puno radi, svi vjerujemo da će on biti važan igrač za budućnost - rekao je Cannavaro.

Belek: Večernji trening igrača Dinama

Nakon Lige prvaka slijedi HNL.

- Znamo svi da je drugačije igrati utakmice u domaćem prvenstvu. Motivacija u Ligi prvaka je ogromna, ovdje baš i nije, ali to je tako. Rekao sam igračima prvog dana da ne smijemo raditi pogreške u tom smislu, svaku utakmicu moramo shvatiti ozbiljno. Razumijem da na nekim utakmicama može biti problem manjak motivacije, ali Istru ćemo shvatiti ozbiljno. Za nas kreće nova sezona.

Bruno Petković vuče ozljedu pubične kosti još od studenog i situacija s njim je neizvjesna. Trenira odvojeno od momčadi i upitno je kada će se vratiti na teren.

- Petković nije spreman, ima problem, to je teška ozljeda, moramo biti strpljivi. Moramo čekati i pronaći najbolju soluciju za njega i Dinamo. Teško je reći kada će se vratiti - rekao je Cannavaro na tu temu.

Belek: Dinamo odradio popodnevni trening

Wilfried Kanga u ponedjeljak je potpisao za 'modre', a mogao bi debitirati već protiv Istre.

- Ima dobru energiju, ono što trebamo. Brz je, snažan, dobar je s loptom. Rekao sam mu da ne znam hoće li igrati protiv Istre, o tome ću razmišljati večeras.

Gonzalo Garcia vratio se u Istru nakon dvije godine, a momčad je pod njim igrala jedan od najljepših nogometa u prvenstvu.

- Imamo puno informacija, to je naš posao. Imaju novog trenera, nove ideje. Ali ono što sam rekao, nećemo tražit izlike, fokusirat ćemo se na sebe. Poštujemo svakoga, ali radimo za sebe i svoj rezultat.

Zagreb: Trener Dinama Cannavaro najavio svoj prvi ogled u SHNL-u, a Pavličić-Bekić koncert Dinamove zaklade 'Veliko purgersko srce'

Cannavaro je na pripremama u Turskoj forsirao igru s dva dodira, ali protiv Arsenala se tako nije moglo igrati.

- Nije to tiki-taka. Ako imaš deset dodira, onda je jako teško igrati. Igrači moraju razumjeti kada se trebaju i kako postavljati na terenu, nogomet se stalno mijenja. Igrači uživaju, imaju kvalitetu i prihvatili su moje ideje. Protiv Arsenala je bilo jako teško, imali smo previše dugih lopti i radili smo puno pogrešaka. Nismo dobro rješavali neke situacije, plan je bio da zatvorimo obranu i pokušamo napraviti nešto iz kontre, ali sve je poremetio gol u drugoj minuti. Bilo mi je važno, nakon priprema, vidjeti kako momčad stoji na terenu. Vidio sam tijekom 70-75 minuta neke dobre stvari, ali zadnjih 20 minuta smo odustali. Teško sam podnio treći gol, neki su bili lijeni, to nam se ne smije događati. Moramo ubuduće biti koncentrirani do posljednje sekunde. U nogometu se jako puno toga može promijeniti u samo nekoliko minuta - zaključio je Cannavaro.