Više od 20.000 grla pjevalo je iz sveg glasa te večeri, a jedan zaigrani igrač s brojem 10 na leđima je bio glavni glumac. Uživao je s loptom u nogama kao onaj dječak iz brazilskih favela koji ju je bosonog neprestano napucavao, bacao je u ekstazu sve prisutne, zamišljao je da je to njegova ulica, njegov teren.

Te večeri brojna djeca diljem Hrvatske htjela su jednog dana igrati kao taj igrač s brojem deset. Njegovo ime bilo je Sammir, a Maksimir je te noći bio njegova pozornica. No on nije igrao nogomet, on je plesao.

Njegovao je loptu po maksimirskom travnjaku tog toplog rujna kao da pleše s njom tango, izvrtao protivničke igrače koji su iz prvog reda imali priliku pogledati besplatnu predstavu. Bilo je to remek djelo brazilskog virtuoza prije nešto više od 10 godina.

Točno toliko prošlo je od te veličanstvene večeri kada je Dinamo pobijedio Villarreal (2-0) u prvom kolu Europske lige, a slučajnost je htjela da 'modri' ove godine igraju protiv španjolskog kluba u četvrtfinalu.

Taj susret je došao samo mjesec dana nakon razočaravajućeg ispadanja od Šerifa u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nedugo nakon te utakmice tadašnji trener Velimir Zajec postao je bivši, a zamijenio ga je Vahid Halilhodžić.

Dinamo je te godine u skupini izvukao PAOK, Villarreal i Club Brugge, ali uoči prve utakmice protiv Španjolaca nitko baš ništa nije očekivao niti se nadao nakon razočaranja u Ligi prvaka. Villarreal se činio prejakim.

No, navijačima to nije smetalo. Njih više od 20.000 je na maksimirskom stadionu u 13. minuti vikalo: "Hoćemo pobjedu!". Vidjeli su da se može protiv Villarreala. Da nisu ti Španjolci svemirci.

Pet minuta nakon toga, fenomenalna lopta Sammira za Rukavinu i ludilo na Maksimiru. Erupcija oduševljenja, suigrači lete u zagrljaj Rukavini i Sammiru. "Modri" vode 1-0, nitko ne može vjerovati.

Pred kraj prvog dijela s tribina se orilo: 'Ole, ole!". Uzvik koji opisuje velemajstorstvo i nogometnu romantiku. Tako je to izgledalo te večeri. Dinamo je držao loptu, poigravao se sa tada sedmom momčadi španjolske lige, a izmoreni igrači Villarreala nikako nisu mogli do lopte. Nije se znalo tko je Dinamo, a tko momčad iz Primere.

A Sammir? Bio je nevjerojatan. Lopta u njegovim nogama bila je sigurnija nego novac u švicarskoj banci. Brazilac je vrtio i 'lomio' Španjolce kako je htio, nježno je dodirivao loptu, a ona je jednostavno plesala po njegovim notama i pratila ga. Lijepila mu se za nogu.

A tek obrana. Tonel i Bišćan igrali su kao da se znaju 10 godina. Obojica neprelazni i nepogrešivi.

- Pa neće valjda ovo ispustiti - pribojavali su se navijači.

Ali nisu se trebali bojati. Dinamovi igrači istrčali su iz tunela i "pomeli" Španjolce s terena. Villarreal je bio nemoćan, igrači su u očaju pogledavali jedan u drugoga.

- Pa mi ovo igramo protiv Barcelone?

Nezadrživo su "harali" Sammir i društvo. Dobili su igrača više nakon crvenog kartona Senne, a onda bum - kontra. Cufre je povukao sa svoje polovice, dao najboljem igraču utakmice, a Sammir je zabio za kraj prekrasne europske večeri. Jedne od najvećih u novijoj povijesti.

Vahid Halilhodžić je do najsitnijeg detalja analizirao Villarreal, a igrači su ga samo pratili.

- Ispoštovali smo sve što je trener od nas tražio i samo moramo ovako nastaviti. Puno je lakše i nama u napadu kada obrana odigra tako dobro - kazao je junak te večeri Sammir.

Španjolski mediji bili su u čudu, nisu mogli vjerovati da takva klasa igra za 'mali' Dinamo.

- Brazilac s hrvatskom putovnicom komotno može početi odbrojavati svoje preostale dane u Hrvatskoj nogometnoj ligi, koja ne zaslužuje igrača njegove klase.

Te večeri prvi put se rodila ideja o Sammiru i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a realizirana je dvije godine kasnije kada je Brazilac debitirao protiv Makedonije.

- Da, Sammir zaslužuje poziv. Nije bitno što je Brazilac, on svaku utakmicu može riješiti jednim potezom. A to treba reprezentaciji - govorio je Ante Rukavina.

Nažalost, Dinamo nije uspio na krilima te velike pobjede proći u doigravanje. Na kraju je grupnu fazu završio na trećem mjestu s dvije pobjede, jednim remijem i tri poraza. A i ostale stvari nisu se rasplele prema očekivanju

Sammir se odao svim 'pogodnostima' koje donosi status nogometne zvijezde i nikada nije ispunio svoj potencijal, a u ligi petice igrao je tek godinu dana, odnosno od 2014. do 2015. godine kada je upisao 35 nastupa za Getafe.

No, kako god je sve na kraju ispalo, 16. rujan 2010. godine zauvijek će biti upisan u povijest kao noć u kojoj je Sammir zaplesao tango.

