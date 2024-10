Noćna mora sjajnog tenisača: 'Htjeli su mi amputirati testis'

Sedmi tenisač svijeta, Andrej Rubljov (26), otkrio je kako je ove jeseni skoro ostao bez testisa! Iznenada je završio na operativnom stolu zbog nepoznatog zdravstvenog stola, a prije operacije potpisao je dokument u kojem je pristao na amputaciju testisa.

Sve se dogodilo u rujnu, nakon US Opena na kojem se Rus ispao u četvrtom kolu.

- Skoro sam izgubio testis. Imao sam nevjerojatno puno sreće, iz nepoznatog sam razloga otišao u bolnicu na pregled zato što sam imao čudan osjećaj. Doktori su mi rekli da u pet do šest sati moraju spriječiti krvarenje ili će mi amputirati testis - rekao je Rubljov.

Foto: Danielle Parhizkaran

Potpisao je papire za amputaciju testisa, a onda je otišao "pod nož".

- Odmah su me odveli u sobu za operaciju i sve je bilo gotovo u tri do četiri sata. Sve je prošlo sjajno, uspavali su me nakon što sam potpisao dokumente za amputaciju testisa.

Foto: Amr Alfiky

Rubljov se brzo vratio tenisu. Izborio je četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, a na Masters turniru u Šangaju je podbacio i ispao u prvoj rundi.

- Rekli su mi da samo uz veliku sreću mogu biti na turniru u Šangaju. Nitko nije očekivao da ću igrati te turnire - zaključio je.