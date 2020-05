Nogometaš Atalante bori se za život: Ima aneurizmu mozga...

Lombardija je regija u Italiji koja je najteže pogođena korona virusom, ali vijest koja nam dolazi iz Bergama nema veze s pandemijom, ali nažalost riječ je o zdravlju nogometaša.

Mladi igrač Atalante Andrea Rinaldi završio je u petak u bolnici zbog jakih bolova u glavi. Nakon detaljnijih pregleda ustanovljeno je da nogometaš ima aneurizmu mozga te su ga liječnici odmah stavili na intenzivnu njegu. Nažalost, Rinaldi se nalazi u bolnici u Vareseu u jako teškom stanju i bori se za život.

#Atalanta youngster Andrea Rinaldi fights for his life after suffering a brain aneurysm https://t.co/rWxHy5ZEO6 pic.twitter.com/Bkt2WucIX5