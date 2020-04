'Ovo je sramotno! Predložili su da se cjepivo testira u Africi...'

Korona virus zaustavio je svijet. Donio je sa sobom velik broj zaraženih i umrlih, a isto tako i nervozu i nestrpljenje kada će sve ovo završiti. Nažalost, neki su došli i do sumanutih ideja koji nemaju veze s vezom.

Znanstvenici na sve načine pokušavaju pronaći vrijedno cjepivo protiv korona virusa kojim je zaraženo više od od 1.400.000 ljudi diljem svijeta. Mnogi su u očaju, karantene traju više od mjesec dana, a sportska natjecanja odgođena su do daljnjega. Traže se rješenja, nude razne ideje, ali neki ljudi ipak su pretjerali.

Naime, u SAD-u je navodno napravljeno cjepivo, ali potrebno ga je prov testirati. A francuski liječnici došli su na bizarnu ideju da se cjepivo testira nad ljudima iz Afrike što je posebno naljutilo nogometaša Chelseaja Antonija Rudigera koji je porijeklom iz Sierra Leonea.

Foto: Eddie Keogh/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Bilo mi je potrebno neko vrijeme da pronađem riječi za ove ljude. Dva francuska doktora su na TV-u predložila da se ekspriment s cjepivom za Covid-19 izvrši u Africi... Kao da su Afrikanci životinje? Sramotno! Ovo je rasizam na najvećem mogućem nivou - poručio je naturalizirani Nijemac.

It took me some time to find some words for these guys ... 😠😠 Two French doctors suggest on TV to carry on experiment for Covid-19 vaccine in Africa ... like the Africans are some sort of animals!?!? Disgraceful! 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ This is racism at its highest level and ... https://t.co/5zd5gtVTqD