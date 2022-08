Nogometaš poslao brata da ga zamijeni na vlastitom vjenčanju

Nogometaš švedskog prvaka Malmöa, inače rodom iz Sijera Leonea, Mohamad Buya Turay (27), debitirao je za Šveđane u pobjedi protiv Dudelangea (3-0) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu, a nakon susreta otkrio je da je zbog kluba propustio vlastito vjenčanje.

- Brat me morao mijenjati na vjenčanju - rekao je nogometaš novinarima te ih ostavio bez teksta.

Naime, Mohamad je ovog ljeta napustio Kinu i došao u Švedsku, a dogovoreni termin za vjenčanje imao je 21. srpnja. Problem je taj što je Malmö inzistirao na okupljanju i početku priprema 22. srpnja, a novopočenom članu švedskog kluba nije palo na pamet da bi iste propustio ili tražio dopuštenje za naknadni dolazak.

Mohamad je došao na 'briljantnu' ideju te je vlastitog brata poslao na ceremoniju vjenčanja. Mohamed ipak ima fotografije s vjenčanja sa svojom mladenkom koje su snimili prije njegovom odlaska u Švedsku.

- Vjenčali smo se 21. srpnja u Sijera Leoneu. Ali, nisam bio tamo jer me Malmö zamolio da dođem ranije. Slikali smo unaprijed. Dakle, izgleda da sam bio tamo, ali nisam. Na samom vjenčanju me je morao predstavljati moj brat. No, pokušat ću sada ženu dovesti u Švedsku kako bi mogla biti blizu mene. Živjet će ovdje sa mnom - izjavio je za švedske medije Buja Turaj.

Inače, Mohamed i supruga se nisu niti jednom još vidjeli otkako su u braku, a najavio je da će živjeti s njime.

