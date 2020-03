Nogometaš umro na travnjaku, a vozilo hitne gurali su redari?!

Nigerijski nogometaš Chineme Martins (22) preminuo je za vrijeme utakmice. Naime, mladi nogometaš je kolabirao na utakmici tamošnje najjače lige između Nasarawa i Katsina Uniteda u Lafiju.

U trenutku kada se nogometaš srušio, medicinska pomoć je odmah stigla na travnjak. Liječnička ekipa ubrzo je zaključila da mu je potreban transport u bolnicu, no onda se dogodilo nezamislivo!

Foto: Twitter

Kada su nogometaša stavili u vozilo hitne pomoći bez svijesti, ona nisu mogla upaliti. Redari su priskočili u pomoć, pogurali automobil i uspjeli stvoriti kontakt da automobil krene. Nažalost, kada su pristigli u bolnicu bilo je prekasno. Martinsu nije bilo spasa, a točan razlog smrti još uvijek je nepoznat, a obdukcija je u tijeku.

Publika, ali i nogometni radnici u šoku su zbog nesretnog događaja, a neki su svoje razočaranje, ljutnju i nevjericu podijelili i na društvenim mrežama.

Sad to read about the avoidable passing of Nassarawa United defender Chineme Martins in an NPFL game on Sunday.



And how can this be your emergency ambulance at a professional match if it requires stewards to push to start? We can do better, and we mustn't lose another life. pic.twitter.com/sw52XgHwFc