Nogometašica zabila odlučujući gol pa otkrila jako tužne vijesti: 'Izgubila sam tri člana obitelji...'

Nogometašice Južnoafričke Republike pobijedile su Italiju (3-2) u posljednjoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva na Novom Zelandu. Tako su se po prvi put u povijesti plasirale u knock-out fazu tog natjecanja.

Završile su druge u skupini, iza Švedske, a Italiji je bio dovoljan i bod za prolaz. No talijanski snovi o prolasku skupine srušeni su u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Glavna priča nakon utakmice je Thembi Kgatlana, napadačica JAR-a, koja je zabila pobjednički gol. Ona je nakon susreta otkrila da je izgubila tri člana obitelji tijekom svjetskog prvenstva. Međutim, bez obzira na sve odlučila je ostati s reprezentacijom.

- U zadnja tri tjedna izgubila sam tri člana obitelji. Mogla sam otići kući, no odlučila sam ostati sa svojom ekipom. Bile smo na udaru kritika, no ovo je nogomet, pobijedit će onaj koji to najviše želi - rekla je Kgatlana za medije.

Južnoafrička Republika u nedjelju će igrati šesnaestinu finala SP-a protiv Nizozemske.