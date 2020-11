Ronaldov najve\u0107i suparnik i, ka\u017eu mnogi, najbolji nogometa\u0161 ikada, Lionel Messi ne obra\u0107a toliko pa\u017enje na svoj izgled i nije \"izglancan\" kao Ronaldo. No, usprkos tome \u010desto mijenja frizure i jako pazi na to koje \u0107e mu boje biti brada i kosa.

Nogometne zvijezde: Danas su ljepotani, a to nekada nisu bili

Nabildani torzo, tetovaže, šarene frizure (neke više neke manje uspješne) pa i plastične operacije i korektivna kirurgija učinile su od nogometnih zvijezda ono što su danas. Pogledajte kako su se mijenjali kroz godine

<p>Danas su zvijezde svoga posla, zarađuju milijune i djevojke se često trgaju za njihovu pažnju. No face i velikani poput <strong>Lionela Messija, Cristiana Ronalda, Neymara i Davida Beckhama</strong> nekada nisu izgledali kao kao frajeri kakvi su danas. Nabildani torzo, tetovaže, šarene frizure (neke više neke manje uspješne) pa i plastične operacije i korektivna kirurgija učinile su ih onime što su danas. Koliko su se mijenjali kroz godine pogledajte u videu.</p><p>Među njima je najveći srcolomac <strong>Cristiano Ronaldo</strong> koji je, kažu plastični kirurzi diljem svijeta, svoj izgled mukotrpno modificirao kako bi postao ono što je danas. Ispravio je i izbijelio zube, stavio umetke u kosu, stavio botox u čelo, a ravna i bore oko očiju i nosa, redovito se kvarca te pazi da uvijek bude nabildan i frizura da bude savršena.</p><p>Korigirao je, kažu, i nos. On sve, osim intervencija na zubima (jer postoje fotografije na kojima nosi aparatić) ne priznaje no iz fotografija je jasno kako su njegov nekadašnji izgled i to kakav je danas različiti kao dan i noć i nemoguće je da je sve samo u odrastanju.</p><p>Neki su otišli tako daleko da su napravili izračun o tome koliko ga na godišnjoj bazi koštaju obrve, punjenje bora, održavanje kose i zubiju. Neki su izračuni da se to sve popne na gotovo 250 tisuća dolara što je za njega, zaista, kap u moru.</p><p>Ronaldov najveći suparnik i, kažu mnogi, najbolji nogometaš ikada, <strong>Lionel Messi </strong>ne obraća toliko pažnje na svoj izgled i nije "izglancan" kao Ronaldo. No, usprkos tome često mijenja frizure i jako pazi na to koje će mu boje biti brada i kosa.</p><p>Više neće, kao kada je bio klinac, na teren izaći blijed i opuštene kosice. Tijelo si je pak prekrio tetovažama, a cinici kažu da je iz aviona vidljivo da je operirao nos i popravio zube.</p><p>Jedan od najmlađih nogometaša u ovoj skupini je 28-godišnji Brazilac <strong>Neymar </strong>koji je, ruku na srce, čini se samo odrastao. No njegov je zaštitni znak je stalno mijenjanje frizura od kojih je svaka radikalnija i ekscentričnija od one prije.</p><p>Neke su potpuni flop, poput ove zadnje koja izgleda kao gnijezdo od špageta na njegovoj glavi. Mimo toga i on se, kao i niz njegovih kolega, ukrasio tetovažama.</p><p>Nogometna, ali i pop kulturna institucija David Beckham je, i kada je otišao u nogometnu mirovinu, ostao jednako u žiži javnosti. On se tijekom godina skupa sa suprugom, nekadašnjom članicom benda Spice Girls i sada modnom dizajnericom Victorijom Beckham, transformirao i ponovno izmislio valjda jednako puta koliko i kraljica popa Madonna.</p><p>Od relativno neuglednog Engleza danas je osoba koja je u stanju preoteti pažnju medija, muškaraca i žena i na vjenčanju britanskog princa. Komentatori su njegov izgled secirali stotinama puta, i dok jedan tabor tvrdi da Beckham nije stranac filerima, botoxu i čitavom nizu plastičnih operacija, nogometaš to s gnušanjem odbacuje i tvrdi kako su za njegov izgled i imidž zaslužni vježbanje, savjeti supruge, dobro krojena odjela i genetika. Ta se genetika, kažu neki, nije baš dobro vidjela na početku njegove karijere.</p><p>Španjolski nogometaš Sergio Ramos također tvrdi kako je za njegov muževniji i pomodniji izgled zaslužno "odrastanje i dobra frizura" no internet je prepun optužbi da se Ramos dao pod nož te zategnuo obrve, oblikovao nos i sredio zube. Ramos je također tijekom godina skupio čitav niz tetovaža, među kojima i djevicu Mariju na lijevoj nadlaktici.</p><p>Dok neki kažu kako nogometaši iz videa nikada "nisu bili ružni, već samo jako mladi" jasno je da im je imidž i izgled važan te da su spremni poboljšati se i održavati se na svakakve načine.</p>