Nokaut Mahmića za 17 sekundi, u Bugojnu oduševio mlađi brat Sičaja na finalu 'Armagedona'

Fight Nation Championship već tri godine daje priliku borcima za iskorak preko 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige, a finale četvrte sezone gledali smo u Bugojnu u Bosni i Hercegovini. Osim četiri nova osvajača, vidjeli smo i jedan od najbržih nokauta u povijesti organizacije kad je za 17 sekundi Selver Mahmić (26, 1-1) nokautirao Nemanju Milakovića (31, 17-1).

Tomislav Sičaja (25, 2-0) drugi je put slavio u profesionalnom oktogonu odličnom predstavom protiv iskusnijeg Jovana 'Cole' Kandića (23, 5-5), ali nije to pošlo za rukom njegovom bratu Ivanu (29, 3-1) koji je prvi put izgubio u profi karijeri. Hrabro je odradio tri runde praktički 'bez oka', a na kraju je jednoglasnom sudačkom odlukom slavio Itay Tratner (22, 8-5-1).

Foto: FNC

Glavni dio večeri otvorio je domaći dečko iz okolice Bugojna Frano Brnada (25, 1-0) koji je iskoristio trenutak nepažnje dotad odličnog Anže Vujčića (30, 0-1) i nokautirao ga u drugoj rundi. Posljednji meč priredbe osmom pobjedom u nizu završio je Tariel Abbasov (27, 8-0) koji je u trećoj rundi ugušio Peimana Haciyeva (25, 9-4).

'Armagedon' prvaci - Austrijanac, Slovenac, Litavac i Kubanac

Finale četvrte sezone 'Armagedona' otvorili su u perolakoj kategoriji srpski borac Nikola Đurđev (25, 3-3), a austrijski borac Leo Ounok (27, 3-2) se okrunio titulom odličnim nokautom u drugoj rundi. Dva je puta uzdrmao borca iz Ahileja, a onda je desni kroše sjeo direktno na bradu i sudac Ilija Lučić je prekinuo meč.

Vrhunski su meč u finalu lake kategorije odradili Luka Ceranja (22, 0-1) i Dino Suljkanović (22, 2-0), a nakon tri runde 'rata' težak su posao imali i suci koji su podijeljenom odlukom pobjedu dodijelili borcu pod slovenskom i bosanskohercegovačkom zastavom. Čelnik FNC-a Dražen Forgač kasnije je rekao kako su odradili ponajbolji meč u povijesti organizacije te kako će obojica dobiti ugovor s organizacijom.

Taktičko nadigravanje gledali smo u finalu srednje kategorije gdje je Tauras Kuskys (25, 1-0) 'igrao na sigurno' i bio bolji u sve tri runde protiv Sevastianua Vasilea (27, 0-3) i na kraju slavio jednoglasnom sudačkom odlukom.

Prvi dio večeri završili su u finalu poluteške kategorije Andres Ramos (29, 2-0) i Darko Sviben (27, 0-1) gdje je kubanski borac sa slovenskom adresom dominantno pobijedio snažnim ground and poundom u prvoj rundi.

FNC Bugojno

Tariel Abbasov def. Peiman Haciyev via submission (RNC) R3, 3:02

Itay Tratner def. Ivan Sičaja via jednoglasna sudačka odluka (30-27 x3)

Selver Mahmić def. Nemanja Milaković via KO R1, 0:17

Tomislav Sičaja def. Jovan Kandić via TKO R2, 1:24

Frano Brnada def. Anže Vujčić via KO (GNP) R2, 2:46

'Armagedon' 4 Finals

Andres Ramos def. Darko Sviben via TKO (GNP) R1, 2:25

Tauras Kuskys def. Sevastianu Vasile via jednoglasna sudačka odluka (30-27 x3)

Dino Suljkanović def. Luka Ceranja via podijeljena sudačka odluka (29-28 x2, 28-29)

Leo Ounok def. Nikola Đurđev via TKO R2, 0:39