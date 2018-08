Nole, aj mi, molim te, posudi tenisice da možemo odigrati...

Mirza Bašić i Novak Đoković igrali su u prvom kolu turnira u Torontu, takozvanom Rogers Cupu, a srpski tenisač pobijedio je BiH tenisača 6-4, 7-6. No, ono što je upalo svima u oči su tenisice u kojima je Bašić igrao. Naime, igrao je u tenisicama koje Adidas proizvodi za Novaka Đokovića.

Novak Djokovic salutes the crowd after he defeats Mirza Basic in straight sets at the #RogersCup. pic.twitter.com/fkpKGZZXph