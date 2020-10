- Ovaj put sa mnom je supruga Jelena, a sljede\u0107i \u0107emo put do\u0107i s djecom. Mi ovdje na Balkanu imamo jedno veliko blago i to ve\u0107 15 godina i du\u017ee obja\u0161njava kroz znanstvenu metodologiju dr. Osmanagi\u0107. Ne bih previ\u0161e stru\u010dno pri\u010dao\u00a0jer je to Semirov zadatak, on je stru\u010dan \u010dovjek i ne\u0161to \u0161to je otkrio ovdje, jest\u00a0ne\u0161to izvanserijsko i jako bitno ne samo za Balkan, ve\u0107 za cijeli svijet - rekao je \u0110okovi\u0107 pozvav\u0161i svoje kolege da posjete Visoko gdje se, ka\u017ee, mogu br\u017ee oporaviti.

- Pozvao bih sve sporta\u0161e da do\u0111u ovamo, da provedu neko vrijeme u tunelima Ravne, koji su jako djelotvorni na pove\u0107anje kisika u plu\u0107ima, izravno utje\u010du na regeneraciju i oporavak, \u0161to je nama sporta\u0161ima jako bitno, posebno u elitnim sportovima u kojima sezona traje jako dugo. Izlo\u017eeni smo naporima, mijenjamo vremenske zone i sve \u0161to mo\u017ee na prirodan na\u010din pomo\u0107i\u00a0da se br\u017ee oporavite, a tako\u0111er slu\u017ei i kao prevencija ozljeda, dobro do\u0111e. I piramide i posebno tuneli ispod piramida prava su stvar za to.