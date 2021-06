Prvi reket svijeta Novak Đoković s uvjerljivih 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) slavio je protiv Litavca Ricardasa Berankisa (ATP - 93) za samo sat i pol igre te se tako pridružio ostalim favoritima u osmini finala Roland Garrosa.

POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću kraj Sarajeva

Bio je to meč u kojem se Nole praktički nije ni oznojio. Rano u prvom setu stigao je do 'breaka' i nametnuo ritam koji Berankis nije mogao pratiti. Pa je Litavac griješio, Đoković igrao s 'pola gasa' i vrlo brzo uzeo prvu dionicu.

U drugom setu Berankis je zaigrao nešto bolje i držao se do petog gema kada je Đoković ponovno stigao do 'breaka' pa prednost sačuvao do kraja seta.

Meč je presudio i servis jer je Đoković uredno ubacivao prvi dok je Litavac do prvog asa stigao tek u trećem setu. Jednostavno, razlika u kvaliteti bila je prevelika i Đoković je pogađao što god bi uputio.

Nole je laganim slavljem nad Berankisom postao prvi tenisač u povijesti koji je 12 puta zaredom stigao do osmine finala Roland Garrosa.

U osmini finala pridružio se Tsitsipasu, Zverevu, Medvedevu, Nishikoriju i drugima dok Rafael Nadal i Roger Federer tek trebaju izboriti prolaz tijekom subote.

Đoković u osmini finala ide na mladu talijansku nadu Lorenza Musettija.