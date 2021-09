UŽIVO: Medvjedev* - Đoković 6-4, 6-4, 5-4

Novak Đoković u New Yorku pokušao je doći do kalendarskog Grand Slama i 21. velike titule u karijeri, čime bi prestigao Rogera Federera i Rafaela Nadala i postao najuspješniji tenisač svih vremena. Oba sna ostala su na čekanju barem do iduće godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Đoković i Boban slavili na Wembleyu

Rus Daniil Medvjedev uzeo je prva dva seta u finalu US Opena 6-4, 6-4 za sat i pol i na korak je od prvog Grand Slama u karijeri.

Nole je pritom kod propuštene prilike za break kod 2-1 u drugom setu potpuno izgubio živce i triput udario reketom o pod, zbog čega je dobio opomenu.

Medvjedev je pokazao da nije impresioniran najavama Srbina kako će otići do kraja i napravio je break već u prvom gemu. Mogao je do dvostrukog, ali Nole je u idućem servis-gemu izvukao 15-40. No ipak je bilo dovoljno, Rus nije dopustio izbuđenje na svom servisu i odservirao je za 6-4.

Drugi set umalo je otišao na Novakovu stranu. Jer imao je 0-40 na Medvjedevljevu servisu kod 1-0, ali Daniil se spasio. A onda je, nakon dvije propuštene prilike za break kod 2-1 i nakon što je sudac dosudio ponavljanje poena zbog navodnog dodira mreže na servis Medvjedeva (a lopta je završila u autu), potpuno izgubio živce i uništio reket.

Nije pomoglo, štoviše. Medjedev je u idućem gemu napravio novi break i uzeo i drugi set, a onda nastavio u dobrom ritmu i početkom trećeg, oduzevši Srbinu servis dva puta za 4-0.

I kad se činilo da će Rus to ekspresno privesti kraju, kod servisa za meč zadrhtala je ruka. Propustio je meč-loptu pa napravio dvije dvostruke i dao šansu Novaku koji je zaigrao s novom majicom. Publika je potpuno poludjela, a Nole je pustio suzu. Tražili su totalni preokret.