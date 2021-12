Nakon rukometašica Danske i Španjolske plasman u polufinale Svjetskog prvenstva izborile su i Norveška te Francuska.

Olimpijske pobjednice iz Tokija, Francuskinje, su u četvrtfinalu porazile Švedsku s 31-26, dok su Norvežanke pobijedile Rusiju s 34-28.

U polufinalu, koje je na rasporedu u petak, igrat će Danska - Francuska te Španjolska - Norveška.

Šveđanke su u prvom poluvremenu uspjele parirati favoriziranim Francuskinjama, no u nastavku susreta su olimpijske pobjednice brzo došle do pet golova prednosti, a potom rutinskom izvedbom odvadile susret do kraja.

Kod Francuskinja najučinkovitije su bile Alicia Toublanc, Coralie Lassource i Laura Flippes s po četiri gola, dok su u suparničkim redovima najefikasnije bile Nathalie Hagman s devet i Linn Blohm sa šest golova.

Norveška je prvom četvrtfinalnom dvoboju svladala Rusiju s 34-28. Do pobjede su je predvodile Nora Mork s devet, Sanna Solberg-Isaksen sa sedam te Kari Brattset Dale sa šet golova. Kod Ruskinja najefikasnije su bile Julija Markova, Elena Mihajličenko i Antonina Skorobogatčenko s po četiri pogotka.