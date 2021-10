Dolaskom Cristiana Ronalda u Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer dobio je Ferrari na raspolaganje. No, norveški trener očito ne zna upravljati njime. Ako ne nauči, uskoro bi mogao odletjeti s klupe.

Leicester je u spektakularnom susretu s 4-2 pobijedio Manchester United u 8. kolu Premier lige i narušio idilu u Manchesteru koja je nastala dolaskom Ronalda. Momčad Olea Gunnara Solskjaera već tri kola ne zna za pobjedu i opasno se ljulja pozicija norveškog trenera za kojeg su stručnjaci sve uvjereniji da nije dorastao ovome zadatku.

Vatromet golova krenuo je u 19. minuti. United je krenuo odlučnije i agresivnije, imao nekoliko šansi, a poentirao je Greenwood. Držali su gosti vodstvo do 31. minute kada je Belgijac Tielemans izjednačio.

Iako smo gledali jako dobar nogomet s puno šansi, mreže su mirovale do 78. minute kada je krenula prava rapsodija. Greenwood je u 19. minuti doveo goste u vodstvo, a u 31. minuti je izjednačio Tielemans. Leicesterov turski branič Soyuncu je u 78. minuti pogodio za 2-1. Dok se Solskjaer od muke češkao po glavi, Rashford je u 82. minuti izjednačio i spasio svog šefa. No, tako je samo on mislio.

Već u sljedećem napadu, samo minutu kasnije, Jaime Vardy zabio je za 3-2 za erupciju na stadionu. Očajni Solskjaer bacio je sve karte u napad, United je krenuo barem po bod, no De Gea je u sudačkoj nadoknadi i četvrti put vadio loptu iz svoje mreže nakon što ga je matirao Daka.

Nakon tri utakmice bez pobjede, Brendanu Rodgersu je napokon laknulo. Leicester je konačno prodisao i sjajnom igrom srušio snažnog protivnika. Lisice su tako s 11 bodova skočile na 11. mjesto i dobrano zaljuljale Solskjaerovu klupu.

Otkako je Cristiano Ronaldo stigao na Old Trafford, klub je pokazao kako juriša na trofeje ove sezone, a tona pritiska pala je na norveškog trenera. Zasad se najbolje ne nosi s tim. United ne zna za pobjedu u posljednje tri utakmice u Premier ligi. Izgubio je od Aston Ville pa remizirao s Evertonom, no ni igra ne ulijeva neki optimizam među navijače. Fotografija nemoćnog Ronalda najbolje pokazuje kroz što United prolazi.