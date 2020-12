Norveška ženska rukometna reprezentacija osvojila je naslov europskih prvakinja svladavši u finalu Europskog prvenstva u danskom Herningu braniteljice naslova Francuskinje s 22-20 (14-10).

Norvežanke su zasluženo došle do naslova, u prvom dijelu su vodile s pet razlike, a u drugom dijelu Francuskinje su se serijom 6-1 u vratile u igru. U 50. minuti je bilo 17-17, da bi tri minute kasnije Francuskinje i povele s 19-18. No, Skandinavke su u završnici ubacile u višu brzinu, napravile seriju 4-1 i sa dva gola Nine Mork došle do naslova.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Hrvatska proslavila broncu

Kod Norvežanki su Nora Mork, Veronica Kristiansen i Stine Skogrand zabile po četiri gola, a vratarka Silje Sollberg je imala 15 obrana, dok su Francuskinje predvodile Pauleta Foppa (5) i Grace Zaadi (3).

Za Norvešku je to osmi naslov (1998., 2004., 2006., 2008., 2010., 2014.,2016., 2020) , dok je Francuska ostala na domaćem naslovu iz 2018.

Ranije je hrvatska ženska rukometna reprezentacija priredila je senzaciju osvojivši brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj nakon što je u susretu za broncu u Herningu pobijedila domaćina sa 25-19 (11-11). Hrvatske rukometašice ostvarile su povijesni uspjeh i došli do bronce svladavši domaćina Dansku, jednu od najjačih reprezentacija svijeta s glatkih 25-19.

Za dvije godine Euro se igra u Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.