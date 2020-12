Nova blamaža Barce: Ter Stegen i stoperi griješili, Cadiz slavi!

Nakon Real Madrida, Cadiz je srušio i Barcelonu! Gimenez je doveo domaćine u vodstvo, izjednačila je Barca autogolom Alcale, ali Alvaro Negredo donio je senzacionalnu pobjedu Cadizu (2-1)...

<p>Koliko duboko <strong>Barcelona </strong>može potonuti? Tek je deset kola iza nas u La Ligi, a Katalonci već zaostaju 12 bodova za prvoplasiranim Atletico Madridom. Koliko dugo će Ronald Koeman izdržati na klupi?</p><p>Barcelona je izgubila u gostima kod <strong>Cadiza</strong> 2-1, a susret su obilježile smiješne pogreške Barcinih stopera.</p><p>Bila je to klasična 'Viktorija', Barcelona je kraj susreta dočekala s posjedom lopte od 83 posto. Ali znate kako se kaže. Statistika je kao bikini. Ili obrana Barce je šuplja kao sir? </p><p>Cadiz je poveo iz prvog udarca prema golu. Bivši igrač Rijeke Alex Fernandez ubacio je iz kornera, netko od igrača Cadiza je prebacio loptu na drugu stativu, a tamo je katastrofalno reagirao stoper Barcelone Mingueza koji je neshvatljivo pucao glavom prema svome golu. Obranio je to Ter Stegen, ali lopta se odbila do Gimeneza koji je zabio za 1-0.</p><p>I to je bilo to od Cadiza. Zabetonirali su se ispred svog gola i prepustili gostima loptu. Beskonačna dodavanja od igrača do igrača, razmjena pasova između stopera, duga lopta prema naprijed, pa onda opet nazad do stopera. I tako cijelo vrijeme dok se postotak posjeda lopta penjao i do konačnih 83 posto. Ukratko, tako je izgledala Barcelona na današnjem susretu. Bez ikakve ideje u igri, bez ikakve taktike, cilj je bio samo dati loptu Leu Messiju i čekati što će on napraviti. Takva igra odgovarala je domaćim igračima koji su ga uvijek u paru dočekivali.</p><p>Cadiz je cijelo poluvrijeme izdržao, ali u nastavku je Barca iskoristila jalovu dominaciju. I to sretno i spretno. Jordi Alba dobio je loptu na lijevu stranu, krenuo je ubaciti u peterac, ali lopta je pogodila Alcalu i završila u mreži. Odahnuo je Ronald Koeman, odahnuli su Katalonci jer su napokon probili čvrste domaćine.</p><p>Očekivao se još žešći pritisak Barcelone, ali samo šest minuta poslije Blaugrana je sama sebe uništila. Dest je išao brzo izvesti aut iz samog kuta igrališta, ali smetao mu je Alcala. Loše je to bacio do Lengleta koji je neshvatljivo propustio loptu do Ter Stegena iako se tik do njega nalazio Alvaro Negredo. Njemački golman je katastrofalno reagirao, napadač Cadiza mu je uzeo loptu, bacio De Jonga na stražnjicu i zabio za 2-1. I to samo minutu nakon ulaska!</p><p>Nakon te užasne pogreške Barca je potonula. I dalje je imala kontrolu lopte i beskonačno se dodavala, imala nekoliko prilika, ali domaći blok do kraja utakmice nije propuštao. Barcelona je susret završila s 21 udarcem prema golu, od toga osam u okvir, dok je Cadiz imao pet, tri u okvir i uz to zabio dva gola! Možda se čini kao senzacija, ali Cadiz nakon povratka u elitni rang španjolskog nogometa igra izvanredno. Nedavno je srušio Real Madrid, a ovom pobjedom skočio je na peto mjesto.</p><p>I što dalje? Barcelona u Ligi prvaka dominira, ima pet pobjeda nakon pet kola, ali zato u La Ligi igra s previše oscilacija i već nakon deset kola Atletico Madrid joj bježi čak 12 bodova. Katalonci imaju tek četiri pobjede, dva remija i četiri poraza što ih je smjestilo na sedmo mjesto s 14 bodova. Ono što je zabrinjavajuće je to što igra Barcelona ne daje neki razlog za optimizam. Nizozemac Ronald Koeman je po dolasku rekao kako uvodi revoluciju u momčad, ali zasad se obrisi njegovih ideja još nisu vidjeli u igri njegove momčadi. Osim toga što igra djeluje bezidejno?</p><p>Teški su dani na Camp Nou. Čelnici kluba se već neko vrijeme bore kako da namire novac za plaće igračima jer je blagajna prazna. Dok im prijeti financijska katastrofa, klub se već sad nalazi u rezultatskoj katastrofi. Jer drugačije se ne mogu opisati igre i rezultati koje ovaj španjolski velikan pruža u La Ligi.</p>