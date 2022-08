Drama u obitelji Icardi, Wanda navodno opet zatražila razvod! 'Ne mogu više izdržati s njim'

Prije godinu dana bračni par Icardi preživio je prvu veliku krizu. Nogometaš PSG-a Mauro Icardi tada je suprugu i menadžericu Wandu Naru navodno prevario s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez, a sve je u javnost zapravo pustila sama Wanda koja je prije osam godina upravo s Icardijem prevarila tadašnjeg supruga Maxija Lopeza.

- Još jedna obitelj koju si ostavio zbog ku*ve - napisala je Wanda. Obrisala je objavu, ali internetska prostranstva sve pamte pa se sve raširilo u sekundi. No, nakon drame koja je danima okupirala svjetske medije, oprostila je nevjeru argentinskom nogometašu.

I kao da se ništa nije dogodilo. Opet su uživali u ljubavi i luksuzu, svakodnevno objavljivali fotografije, no čini se da je to bila samo predstava za javnost. Naime, ovih dana procurio je zapis u kojem ženski glas govori o razvodu s Maurom, a argentinski mediji tvrde kako je riječ upravo o Wandi Nari. Prošle godine su spasili brak, ali čini se da je sada rastava neizbježna.

- Karmen, došla sam u Argentinu da završim razvod s Maurom. Ostat ću još nekoliko dana i onda ću se vratiti i donijeti ti sve što ti treba. Organiziram sve za razvod, ne mogu više izdržati - govori glas u audiozapisu za kojeg mnogi tvrde da je riječ o Wandi, a poruku je poslala ženi koja je radila za nju dok su živjeli u Milanu. On ju je prije nekoliko dana optužila da joj nije isplatila sve.

Da nešto očito ne štima u njihovom braku, dala je do znanja i sama Wanda koja je opet maknula prezime Icardi na svome Instagram profilu, a prije nekoliko dana šokirala je sve kada je na jednom koncertu nepoznatom muškarcu dopustila da joj ljubi grudi. Štoviše, smijala se i sve snimala, očito uživajući, a u tome trenutku ju je opomenula sestra Zaira Nara koja je viknula: Izbriši to odmah! Poslušala ju je, ali kasno. Videozapis je uskoro postao viralan na društvenim mrežama.

Prošle godine je Icardi je na društvenim mrežama objavljivao zajedničke fotografije i molio Wandu za oprost, ali ovaj put - ništa. Objavio je nekoliko fotografija s treninga PSG-a.

Ako je redateljima španjolskih telenovela ponestalo ideja za snimanje novih serija, inspiraciju bi vrlo lako mogli pronaći u ljubavnoj drami koju je proživljavao bračni par Icardi prije godinu dana kada ju je navodno prevario s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez

Icardijeva nevjera ju je slomila pa mu je jasno dala do znanja da je njihov osmogodišnji brak gotov. No, on je za to vrijeme bombardirao fanove na društvenim mrežama sa zajedničkim fotografijama i emotivnim porukama. Nije ju to smekšalo, zatražila je razvod.

- Fotografije koje sam postavljala posljednjih mjeseci pokazuju koliko smo bili dobri i sretni. Jako me povrijedilo to što se dogodilo. Svaki dan sam tražila od Maura razvod. Kad je shvatio da nema povratka, rekao mi je da ne možemo ovako nastaviti. Shvatio je da, ako je rastanak jedini način da prekinemo toliku bol, onda to trebamo učiniti - napisala je Wanda u podužoj objavi na Instagramu.

Sa željom da njegova draga bude sretna, nogometaš PSG-a potpisao je papire za razvod. No, samo dan nakon dogodio se veliki preokret. Wanda je odlučila prijeći preko svega i sve oprostiti svome voljenome. Shvatila je da ne može bez njega.

- Otišli smo do odvjetnika. Za dva dana Mauro je prihvatio sve uvjete i potpisali smo ugovor. Sutradan mi je napisao pismo kakvo mi nitko nikada nije napisao: 'Sve sam ti dao i ti imaš sve, nadam se da možeš biti sretna jer bi me to usrećilo.' I tu sam nešto shvatila: I da imam sve, nemam ništa ako nisam s njim. Sigurna sam da će nas ovaj loš period kroz koji prolazimo ojačati kao par i kao obitelj - objavila je Wanda.

Ovaj kontroverzni par vjenčao se 2014. godine, a upoznali su se godinu dana ranije. Štoviše, upoznao ih je Wandin bivši suprug Maxi Lopez koji je Icardija, tada suigrača u Sampdoriji, smatrao najboljim prijateljem. Zvao ga je na obiteljsko ljetovanje, smatrao ga je članom obitelji, no Mauro je iza njegovih leđa ljubovao s Wandom.

Petogodišnji brak, u kojem su dobili troje djece, raspao se nakon što je Lopez doznao kako ga je supruga prevarila sa suigračem i prijateljem. Icardi je zabio u maniri pravog napadača, ali ne gol, nego nož u leđa prijatelju. Wanda i Maxi rastali su se 2013., a pola godine kasnije, u svibnju 2014. Mauro je oženio Wandu. Mjesec dana prije njihova vjenčanja, u ogledu Sampdorije i Intera, López je odbio rukovati se s Maurom u meču prozvanom "Wanda derby".

Lopez, koji se umirovio, i Icardi su godinama bili smrtni neprijatelji, ali na kraju mu je sve oprostio. Štoviše, nekoliko puta zahvalio je Icardiju jer mu je otvorio oči i jer je odveo Wandu od njega.

A sada, čini se, Wanda će ostaviti i Maura.

