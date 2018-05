Nova era Italije: Mancini dobio mandat na klupi nakon Venture

Prvi put nakon 60 godina na Svjetskom prvenstvu u Rusiji nećemo gledati reprezentaciju Italije. U dodatnim kvalifikacijama ispali su od Švedske, s klupe je otišao Gian Piero Ventura, a za dvije prijateljske utakmice s Argentinom i Engleskom momčad je preuzeo Luigi Di Biagio.

Nakon što su iz utrke za izbornika ispali Carlo Ancelotti i Antonio Conte, Roberto Mancini ostao je glavni kandidat. Čekao se samo kraj ruskog prvenstva. Mancini je ubrzo raskinuo ugovor sa Zenitom i dobio svoj prvi reprezentativni angažman.

Do sada je u karijeri vodio Fiorentinu, Lazio, Manchester City, u dva navrata Inter, Galatasaray te Zenit. Najviše uspjeha imao je u Interu, s kojim je osvojio tri naslova talijanskog prvaka.

This is from the Tuesday edition of @Gazzetta_it. Roberto Mancini is likely to use the 4-2-3-1 formation and looking at the players in that team, it is arguably the best formation to accommodate them all at once. pic.twitter.com/2a9uqO67Xm