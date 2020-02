Nova pobjeda, City je na -25: Liverpool može oboriti rekord

Nogometaši Liverpoola su u sklopu 26. kola Premier lige na gostovanju kod Norwich Cityja slavili teže od očekivanog. Za minimalnih 1-0 zabio je Sadio Mane u 78. minuti na asistenciju Jordana Hendersona, a 'redsi' su stigli do 17 prvenstvene pobjede zaredom.

Liverpool je bio bolja momčad cijeli susret, napadali su Kloppovi momci i tražili put do gola. No, vrijeme je odmicalo, a gola nije bilo. I po tko zna koji put uspjeli su se iščupati i s odlikom velike momčadi, kako to one inače rade, doći do nova tri boda.

Manchester City je osim Uefine kazne već odavno prekrižio utrku za naslov engleskog prvaka. Sada je na velikih 25 bodova zaostatka, a kako stvari stoje, kako Liverpool izgleda i igra... Izgledno je da do kraja sezone sruši rekord po broju osvojenih bodova.

Sada je na 76, do kraja prvenstva ostala je još 12 kola što znači da ukoliko Liverpool pobijedi sve do kraja, pribrojit će dodatnih 36 bodova.

Iako je pomalo nerealno očekivati da će slaviti u svih 12 utakmica do kraja, teorijski je moguće i 'redsi' bi u tom slučaju sezonu završili s 37 pobjeda, samo jednim remijem i 112 bodova.

Time bi skinuli City s prvog mjesta, koji je u sezoni 2017/18 imao točno 100 bodova.

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren ostao je na klupi.