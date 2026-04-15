Nova porcija kazni HNS-a. Ovog puta najviše će platiti Dinamo

Disciplinski sudac HNL donio je odluke o kaznama za klubove nakon odigranog 29. kola, a zbog korištenja pirotehnike sankcionirana su četiri kluba: Vukovar, Dinamo, Hajduk i Rijeka. Svi klubovi zaprimili su detaljna obrazloženja kazni, objavljeno je na službenim kanalima lige.

Golovi na utakmici Vukovar - Dinamo

Najveće kazne izrečene su nakon utakmice između Vukovara i Dinama, odigrane 13. travnja. Domaći klub kažnjen je s 1.500 eura prema članku 66., stavku 1. Disciplinskog pravilnika, dok je Dinamo zbog istog prekršaja, ali prema stavku 2. istog članka, kažnjen s 4.700 eura.

Kazne su izrečene i za susrete odigrane 12. travnja. Hajduk je zbog pirotehnike na utakmici protiv Gorice kažnjen s 3.300 eura, također prema članku 66., stavku 1. Disciplinskog pravilnika.

Istog dana kažnjena je i Rijeka, koja će zbog korištenja pirotehnike u utakmici protiv Osijeka platiti 1.500 eura, također prema članku 66., stavku 1. Disciplinskog pravilnika.