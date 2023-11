Nova snimka: Divljak iz Torcide baca topovski udar tri metra od vatogasaca, drugi šara po zidu

Dok se iščekuje kazna disciplinskog suca HNL-a Alana Klakočera za divljanje Torcide na derbiju u zaostaloj utakmici trećeg kola između Osijeka i Hajduka (0-1) odigranoj u srijedu na Opus Areni, u javnost cure nove snimke.

Huligani iz redova navijačke skupine splitskog kluba zapalili su baklju čim su ih desetak minuta prije početka utakmice pustili na gostujući sektor, oštetili su stepenice, travnjak i nekoliko sjedalica, išarali pleksiglas i zbog silne pirotehnike natjerali domaće gledatelje, među kojima su bili i roditelji s djecom, da se sklone.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Osijek - Lokomotiva 1-1

Pokretanje videa ... Osijek - Lokomotiva 1-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Snimka iz drugog kuta, snimljena točno iznad Torcide na samom sjeveroistočnom kutu Pampasa, otkriva trenutak kad maskirani huligan iza Torcidine zastave crnim sprejem ispisuje natpis Torcida Split.

Potom se drugi, odjeven u crnu majicu s kapuljačom i bijelim detaljima, spušta do ograde i baca jedan topovski udar, okreće se do tribine, čeka nekoliko sekundi, pali novu petardu i baca ih svega nekoliko metara od vatrogasaca dok je utakmica u tijeku. Počela je bakljada koja je zavila u dim taj dio stadiona, sve su to gledali redari iz susjednog sektora, a policija je sklanjala domaće gledatelje.

"Zora rudi, dan se bijeli, mortus pijan sjever cijeli. Sve pijano, drogirano, za Hajduka navijamo", pjevala je Torcida.

Video možete pogledati OVDJE.

Domaći navijači su se požalili kako je bio rigorozan pretres na ulazu, dok su gosti prošvercali silan pirotehnički arsenal. U klubu su priznali kako je bilo propusta redarske službe, a gledatelji su u subotu smjeli navijati s ograde u remiju protiv Lokomotive (1-1).

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek je najavio kako će, prema ugovoru s Hajdukom, tražiti naknadu štete, a pleksiglas je u međuvremenu zamijenjen.