Nova sramota: UFC se odriče Caina Velasqueza za mrvice...

Ugovor Caina Velasqueza ponuđen je drugim promocijama na prodaju. Nekad najbolji borac svijeta sada je na tržištu, no ne onako kako su svi obožavatelji očekivali - vidjeti ga u kavezu UFC-a u dugo očekivanom okršaju sa Stipom Miočićem. Prema svemu sudeći, Velasquez će napustiti elitnu MMA promociju i sreću potražiti drugdje. Čini se da ništa od borbe s Miočićem.

- U tijeku su neki pregovori za koje nemam privilegiju znati detalje. No, znam da postoje druge organizacije koje su zainteresirane otkupiti Cainov ugovor. On je ponuđen na prodaju i to znam jer mi je rekla osoba koja je u tome. Rekao mi je da im je ponuđen novac za Cainov ugovor, no ne znam što se po tome pitanju trenutno događa - rekao je njegov trener Javier Mendes, čelni čovjek AKA dvorane u kojoj Cain trenira uz Daniela Cormiera, Khabiba, Lukea Rockholda...

Nekadašnji prvak teške kategorije posljednji put borio se 2016. godine kada je na UFC 200 nokautirao Travisa Brownea. Bio je to dugo očekivani povratak kralja teškaša.

Ozljede su mu usporile karijeru i Velasquez na koncu nikad do kraja nije ispunio silan raskoš talenta. Problem s ramenom vuče već dugi niz godina i dovoljno je reći da se od listopada 2013. godine borio samo dva puta.

Nekad ljubav

Nekoliko velikih boraca bili su prvaci teške kategorije prije Velasqueza. Od Marka Colemana i Randyja Couturea preko Andreija Arlovskog i Kevina Randlemana do Franka Mira. No, niti jedan nije bio toliko dominantan kao Cain Velasquez. Nakon pojave Meksikanca, teška kategorija više nije bila ista.

Međutim, ozljede su ga udaljile od svjetla pozornice i njegova karijera postala je mučenje. I kao što je nedavno otišao Eddie Alvarez, a onda i Demetrious Johnson, kao što su to otprije napravili Gegard Mousasi ili Rory MacDonald, sada će iz UFC-a otići i Cain Velasquez.

Da se njega pita odavno bi se borio. No, čini se kako UFC ima drugačije planove.

- Znam da je Cain cijelu ovu godinu spreman boriti se te da se želi boriti. Znam da postoje neki pregovori i znam da se on želi boriti - rekao je Mendes.

Čini se da će Cain završiti kao što je trebao i Georges St. Pierre. Ako se prisjetimo, velikan je nakon povlačenja 2013. godine ušao u sukob s čelnicima UFC-a. On i nekolicina boraca organizirali su i udruženje MMA boraca kako bi izgurali svoje i osigurali si bolje uvjete.

Cijela situacija je zamalo završila St. Pierreovim 'progonom' iz UFC-a. Na kraju su ipak došli do dogovora.