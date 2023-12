Novak Đoković: Golden Slam iduće godine? Mogu to napraviti

Novak Đoković prošlu sezonu završio je kao najbolji tenisač na svijetu. Srbin je osvojio tri Grand Slam naslova, a poražen je jedino u finalu Wimbledona od Carlosa Alcaraza. Sjajnu sezonu završio je osvajanjem ATP Finalsa.

Iduće sezone Đoković ima priliku osvojiti Golden Slam, odnosno sva četiri Grand Slam naslova i Olimpijske igre. Đoković je četiri puta igrao na Olimpijskim igrama, a ima jednu medalju. U Pekingu 2008. godine osvojio je broncu i to mu je jedino odličje.

Najbolji tenisač svijeta u intervjuu za španjolsku Marcu najavio je sljedeću sezonu:

- Je li prije godinu, dvije ili pet godina bilo realno razmišljati o osvajanju tri od četiri Grand Slama? Ljudi su mislili da nije, ali ja sam vjerovao da je moguće. Jer poznajem sebe. Ako sam psihički i fizički dobro, moguće je to ostvariti. Ne želim da zvuči bez poštovanja prema drugim tenisačima, jer uvijek pazim na njih. Postoje tisuće onih koji se bore za svaki Grand Slam. Znam tko sam, vjerujem u sebe i to me je dovelo do ovih visina - rekao je Đoković.