Novak nemoćan protiv odličnog Medvedeva: Rus glatko slavio!

Nakon što je razbio Schwartzmana, prvi tenisač svijeta glatko je izgubio od Rusa Daniila Medvedeva (6-3, 6-3) koji je osigurao polufinale završnog turnira, a Novak će za prolaz igrati protiv Zvereva

<p>Ruski tenisač <strong>Danil Medvedev </strong>plasirao se u polufinale ATP finala u Londonu nakon samo dva odigrana kola, on je u susretu 2. kola skupine "Tokio 1970" uvjerljivo nadigrao prvog igrača svijeta Srbina <strong>Novaka Đokovića </strong>sa 6-3, 6-3. Medvedev je tako osigurao prvo mjesto u skupini jer je u 1. kolu u ponedjeljak svladao i Nijemca <strong>Alexandera</strong> <strong>Zvereva</strong>.</p><p>Nakon što je razbio <strong>Schwartzmana</strong>, prvi tenisač svijeta bio je nemoćan protiv mladog Rusa. Medvedev je bio odličan na prvom servisu, a Đokoviću je dopustio samo jednu break loptu koju je i spasio. Pogodio je odličnih 19 winnera uz 13 neprisiljenih pogrešaka, a prvi tenisač svijeta danas je bio skloniji greškama te je danas 24 poena poklonio protivniku, a ispucao je tek 14 winnera.</p><p>U prvom je setu Daniil slomio Novaka kod 3-3 i još jednom za 6-3, a u drugom je setu već na otvaranju stigao do breaka prednosti te je do kraja bio siguran na servisu.</p><p>Kako je ranije u srijedu Zverev bio bolji od Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-3, 4-6, 6-3, upravo će Đoković i Zverev u svom međusobnom dvoboju u petak odlučivati o drugom putniku u polufinale iz ove skupine. Njih dvojica su trenutačno na omjeru pobjeda i poraza 1-1, dok je Schwartzman nakon dva poraza u prva dva nastupa ostao bez izgleda za prolazak u polufinale. Argentincu još preostaje odigrati dvoboj protiv Medvedeva u petak.</p><p>U utorak je Austrijanac <strong>Dominic Thiem </strong>osigurao prvo mjesto u skupini "London 2020" s dvije pobjede iz prva dva nastupa te će on u subotu u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Đoković - Zverev, dok će za drugo mjesto u toj skupini u četvrtak od 21 sat igrati Španjolac Rafael Nadal i branitelj naslova Grk Stefanos Tsitsipas. Pobjednik tog dvoboja će u subotu igrati protiv Medvedeva.</p>