Novak o odlasku Beckera u zatvor: Srce mi je slomljeno

Boris Becker (54) imao je sve, danas, ako gledamo financijsku stranu, nema gotovo ništa.Ni slobodu. Nijemac je prije nekoliko godina proglasio bankrot, ali sada ide u zatvor jer je zatajio imovinu!

Jedan od najboljih tenisača 20. stoljeća osuđen je na dvije i pol godine zatvora jer je skrivao dva i pol milijuna funti vrijednu imovinu i kredit kako bi izbjegao plaćanje dugova, pišu Britanci. Od toga će polovicu provesti iza rešetaka, a drugu polovicu na uvjetnoj slobodi.

Ova vijest šokirala je mnoge iz teniskog svijeta koji su igrali protiv Beckera ili surađivali s njim. A jedan od njih je i najbolji svjetski tenisač Novak Đoković.

Nole se oglasio tri dana nakon što je Becker doznao da će svoje grijehe morat isprati odlaskom u zatvor.

- Srce mi je slomljeno zbog njega. On je prijatelj, dugogodišnji prijatelj, trener mi je bio tri, četiri godine. On je netko koga smatram bliskim u životu i netko tko je mnogo doprinio mom uspjehu u karijeri. Ne znam što da kažem više od toga. Kao njegov prijatelj sam tužan zbog njega. Samo se nadam da će prebroditi ovaj period u zatvoru i da će kada izađe iz zatvora moći vratiti se normalnom životu - rekao je Đoković o svom bivšem treneru, piše Kurir.

Becker je svojevremeno bio jedan od najpopularnijih i najboljih tenisača. Samo od turnirskih nagrada i sponzora zaradio je preko 55 milijuna eura, osvojio je skoro sve, no uspio je baš sve izgubiti. Što zbog noćnih provoda, što zbog nestašnih 'radnji'. Prevario je suprugu Barbaru Feltus pa je samo za rastavu iskeširao više od 15 milijuna eura. Prije nekoliko godina proglasio je bankrot, mnogi su mislili da je pao na prosjački štap jer je prodavao svoje trofeje, znojnike pa čak i čarape kako bi otplatio dugove. No, za to vrijeme nitko nije znao da ima nekretnine vrijedne dva milijuna funti. I upravo zbog toga mora u zatvor.

- Ne znam je li “normalno” prava riječ, jer ovo su stvari koje mijenjaju život. Pogotovo kada u zatvoru morate provesti tako dugo vremena. Molim se za njega, nadam se da će stvari biti dobro u pogledu njegovog zdravlja, njegovog mentalnog zdravlja jer će to biti najizazovniji dio - kazao je Đoković.

Jedan od najboljih tenisača 20. stoljeća i jedan od najboljih tenisača u povijesti surađivali su od 2013. do 2016. godine. Za to vrijeme Novak je osvojio 25 turnira, od čega čak šest Grand slamova i onaj najslađi, prvi Roland Garros. Osvojio je i 14 Mastersa te dva završna.

No, sjajan odnos koji su gajili raspao se u drugom dijelu sezone. Đoković je bio u velikoj krizi, imao je osobne probleme, zbog čega su patili i rezultati, a Becker, kao jedan od onih koji je trebao biti zadužen za njegovu mentalnu pripremu, je zakazao. I srpski tenisač je na kraju 2016. raskinuo suradnju s legendarnim Nijemcem.



Najčitaniji članci