Novak pokazao formu gurajući auto vrijedan 170.000 eura

Srpski tenisač Novak Đoković prije tri tjedna osvojio je Wimbledon, 21. Grand Slam naslov u karijeri, nakon čega je uzeo predah od teniskih terena, ali ne zadugo.

Ambiciozni Novak trenutačno se nalazi u Crnoj Gori gdje trenira u nadi da će američke vlasti popustiti i dozvoliti mu ulazak u zemlju.

Priprema se za US open, posljednji Grand Slam turnir u sezoni, ali veliko je pitanje hoćemo li ga vidjeti na američkom tlu.

Novak se odmarao s obitelji, uživao na Jadranu, trenirao capoeiru (op.a. afro-brazilska borilačka vještina) , susreo se s Ivom Karlovićem i Matom Pavićem na Korčuli, sparirao je s FIlipom Krajinovićem, kupao u ledenoj rijeci, a sada je u dio treninga uveo i guranje auta.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka kako Novak gura luksuzni automobil Porsche 911 GT3 koji teži više od 1,5 tone, a cijena mu se kreće od 170.000 eura.

"Nole trenira kao Rocky", piše u opisu videa.

Netko od pratitelja se našalio pa je u komentaru napisao:

"Moga je gurati neki patriotski auto kao na primjer Jugo ili Ladu".

Trenutačno šesti tenisač svijeta i dalje se nije cijepio, a primitak dvije doze su uvjet za ulazak SAD stoga je pitanje hoćemo li ga vidjeti na posljednjem Grand Slamu ove sezone.

Srpski tenisač prijavio se za US Open, turnir počinje 29. kolovoza i traje sve do 11. rujna, ali s obzirom na to da je prethodno već deportiran iz Australije, trebalo bi se dogoditi čudo da ga zaista ugledamo na američkom tlu.

Najčitaniji članci