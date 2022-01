Točno u ponoć s nedjelje na ponedjeljak najbolji svjetski tenisač Novak Đoković (34) dobit će konačnu presudu suda nakon saslušanja i saznati hoće li mu australske vlasti omogućiti ulazak u državu i dopustiti da igra Australian Open ili će mu isti zabraniti i deportirati ga.

Povodom važnog događaja za sportski i teniski svijet, kao i za njegovu obitelj, Đokovići su se okupili na novom prosvjedu ispred zgrade skupštine u Beogradu, četvrti dan zaredom. Pred nekoliko stotina okupljenih izašli su Novakov brat Đorđe, majka Dijana i otac Srđan.

- Veliki je dan danas, kada konačno izlazimo pred suca. Kada će konačno cijeli svijet saznati što se dogodilo. Nadam se da je sud nezavisan i da će Novak izaći kao pobjednik. Danas su se u Melbourneu skupile stotine ljudi, pokazali su veliku ljubav prema njemu. Želimo poslati još jednom veliku ljubav Novaku, vjerujemo u njega i ono što želimo ispratiti da to izguramo do kraja. Želimo mu ljubav, sreću, osmijeh, pobjedu i da ga uskoro vidimo na teniskom terenu - rekao je Novakov brat Đorđe pa riječ prepustio majci.

Đokovićeva majka Dijana preuzela je mikrofon i pred nekoliko stotina okupljenih iznijela šokantne činjenice, koje joj je, kako tvrdi, rekao sam Novak.

- Dragi prijatelji, jer vas već mogu smatrati prijateljima, već par dana ste s nama i pružate nam podršku. I Novak osjeća svu vašu podršku i ljubav i zahvalan vam je na tome. I sada mu je najpotrebnija. Nema nas mnogo, ali smo jaki. Ono što je trebao napraviti je napravio. To gdje se on nalazi je zatvor. Nije pritvor, nego zatvor. Ne daju mu čak ni doručak. Ima ručak, ima večeru, ali doručak mu ne daju. To mi je on ispričao. To nisu ljudski uvjeti. Gleda u zid, nema niti normalan prostor, ne može trenirati. Jedino što može je ležati i pratiti to što mi ovdje radimo i nadamo se da ćemo uspjeti u svemu što pokušavamo. Hvala svima, na ljubavi i podršci za našeg Novaka. Hvala vam još jednom.

A onda je riječ preuzeo Srđan Đoković i narednih pola sata držao monolog.

- Iz dana u dan pokušavam reći što rade našem Novaku. Da li vi ljudi možete shvatiti da najboljem sportašu na svijetu, najčistijem i fizički i psihički čovjeku na svijetu to rade? On je devet puta osvojio taj njihov Grand slam Australian Open. Oni nikakvog poštovanja prema njemu nemaju. Prosto nevjerojatno. Čime smo to mi zaslužili kao narod i on kao pojedinac? Zašto se to događa? Zato što smo mi mali dio svijeta, ali velik i ponosan. Ja evo vidim da vas ovdje ima par stotina, ali mislim da vas ima par milijuna - rekao je nakon čega se prolomio glasan pljesak i odobravanje prisutnih.

- Ovo nije samo Novakova borba. On je personifikacija slobode. On je personifikacija svega ljudskog što sadrži jedan čovjek u sebi. Ničim nije zaslužio tako nepoštovanje od njih. Sram ih bilo. Njihov narod, ti političari njihovi se sada bore da i sudsku odluku koja bi se trebala donijeti noćas po našem vremenu, ponište. Oni kažu, ti političari, da ni sud, ako odluči da on može igrati, da to njih ne obvezuje i da će ga opet uhapsiti. I navode da je to po njihovom zakonu Commonwealth, kojem pripada i Australija. Poštujemo sve, ali oni moraju i nas poštivati. Mi nismo ništa manje vrijedni nego oni. Jesmo li mi životinje? Što smo mi? Mi smo ljudi kao i oni. Koja je tu razlika i čime je on zaslužio ovakvo ponašanje tih njihovih političara?

- Što nas briga što se oni ne mogu dogovoriti među sobom tko je nadležan. On je preko Teniske federacije Australije podnio zahtjev i sve papire koji su bili potrebni da uđe unutra u njihovu zemlju i da igra tenis. Jer je tenis njegov posao. Ono čime se bavi i čime pridonosi slavi Srbije diljem svijeta. I ne samo Srbije, cijelog svijeta. Jesmo li mi robovi, jesmo li nekog ubijali? Jesmo li otimali tuđi teritorij? Mi smo starosjedioci u našoj prelijepoj zemlji, u Kosovu, mi smo starosjedioci i stari europski narod. Imamo povijest, veliku ponosnu povijest. On je cijenjen, poštovan i uvažavan u cijelom svijetu osim tamo gdje važe zakoni Commonwealtha. U Kini, Indiji... U majci Rusiji, Brazilu, Africi, Južnoj i Srednjoj Americi... To su naša braća i sestre. Zašto šutite, zašto ne kažete? Po tome se razlikujemo od onih drugih koji ne mogu govoriti. Mi to bar možemo. Pričajte ljudi, borite se za sebe. Što je svrha života? Da ostaviš nešto iza sebe.

- Izdržat ćemo kao što smo sve izdržali do kraja. Borimo se već pet ili šest dana. Nikoga ne spominjemo osim političara koji su napravili ovo što su napravili. Ljudi strašno vas malo ima i ne smijemo se dijeliti. Moramo svi biti zajedno, ne vi koji ste ovdje. Vidite koliko ima kamera. Pred njima i pred cijelim svijetom moramo pokazati jedinstvo. A ovo je pravi trenutak za jedinstvo.

- Zašto se u nekim medijima pojavljuju kritički odnosi prema ovom što radi naša obitelj? Što mi radimo osim što podržavamo našeg sina? Jemo li nekoga ugrozili, jesmo li nekoga napadali?

Srđan Đoković je, potom, usporedio Đokovića s Muhammadom Alijem.

- Ovo je ključni trenutak za opstanak ljudi. Prenesite svima, braći i sestrama. Neki najveći šampioni svijeta nisu htjeli biti dio imperijalizma. Kao Cassius Clay pa je kasnije promijenio ime. Njega sam se sada sjetio. Nikoga nemojte napadati, ali nemojte šutjeti. Jer šutnjom i ne izdavanjem podrške Novaku... To je najgora stvar koja se može dogoditi.

- Nadamo se da je ovo posljednji skup pred puštanja na slobodu našeg Novaka. Ali što god da odluči sud i što dog se bude dogodilo, Novak će se vratiti u svoju Srbiju. I onda ćemo pokazati koliko smo svi uz njega. Koliko su Srbija i srpski narod složni. Da nas nitko ne može razdvojiti. To je što Novak traži od vas, slogu i ljubav. Pozdrav od obitelji Đoković, živjeli - zaključio je Srđan Đoković.