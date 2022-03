Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) oduzela je Rusiji organizaciju Svjetskog prvenstva za odbojkaše zbog agresije na Ukrajinu.

Svjetsko odbojkaško prvenstvo u Rusiji je trebalo biti održano u kolovozu i rujnu, ali je, kako se navodi u priopćenju, "preseljeno" iz Rusije. I to je veliki udarac za Ruse obzirom da su samo za ovo natjecanje izgradili nekoliko novih dvorana. A uz to bi bili i jedni od favorita za medalju. U Tokiju su u finalu izgubili od Francuske pa se okitili srebrom.

- Upravni odbor FIVB-a došao je do zaključka da bi bilo nemoguće organizirati Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Zbog toga je odlučeno da se oduzme domaćinstvo - navode iz FIVB-a.

Olimpijske pobjednici Francuzi i svjetski prvaci Poljaci prošlog su vikenda objavili da namjeravaju bojkotirati ovaj događaj ako se održi u Rusiji. Nova zemlja domaćin bit će objavljen naknadno.

To je samo nastavak sankcija koje su uslijedile za ruski sport nakon napada Rusije na Ukrajinu. Fifa je izbacila rusku nogometnu reprezentaciju iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te ju suspendirala do daljnjega, a isto je napravila i Uefa koja je ujedno zabranila nastup svim ruskim klubovima pod svojim okriljem.

To ujedno znači kako je Spartak Moskva završila svoj nastup u Europskoj ligi gdje je trebala igrati protiv Leipziga. Njemački klub je tako izravno prošao u četvrtfinale.

No, ni to nije sve. Euroliga je također do daljnjega suspendirala Zenit, Uniks i CSKA, a to se posebno odrazilo na ruskog prvaka koji je ostao bez nekoliko važnih igrača zbog rata u Ukrajini. Ruski klubovi neće više nastupati ni u rukometnoj Ligi prvaka, vjerojatno će ostati i bez teniskih turnira, a postoji mogućnost da se zabrane nastupi svim ruskim i bjeloruskim sportašima u svim sportovima. To je i predložio Međunarodni olimpijski odbor. Najviše bi se to osjetilo u tenisu gdje je Danil Medvedev s vrha svrgnuo Novaka Đokovića i prvi put skočio na prvo mjesto ATP ljestvice.