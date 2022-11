Novi debi Goluže, novi poraz Zagrebaša u Ligi prvaka...

Rukometaši PPD Zagreba doživjeli su peti poraz u novoj sezoni Lige prvaka, ali su u Veszpremu pružili snažan otpor domaćoj momčadi koja je slavila sa 32-28 (16-15) u dvoboju 7. kola skupine A.

Željko Musa je sa pet pogodaka bio najbolji strijelac hrvatskog prvaka, a po tri gola postigli su Timur Dibirov, Stefan Dodić, Csaba Leimeter i Nikola Grahovac. Odličan je bio vratar Dino Slavić koji je zaustavio dva sedmerca i ukupno imao 11 obrana.

Strijelce domaćina predvodio je Petar Nenadić sa šest pogodaka, a po pet su postigli Fathy Omar i Gašper Marguč. Manuel Štrlek je za domaće postigao dva pogotka. Vratar Vladimir Cupara je sakupio 11 obrana.

Rukometaši PPD Zagreba došli su na gostovanje u Veszprem s jednom pobjedom i tri boda osvojena u prethodnih šest nastupa u Ligi prvaka, dok je domaća momčad ispustila samo jedan bod u prvih šest kola te je slovila za favorita.

Mađari su tako i započeli dvoboj u kojem je na klupi "zagrebaša" u Ligi prvaka debitirao Slavko Goluža. Gašper Marguč je dvaput svladao , a PPD Zagreb je trebao više od pet minuta za prvi pogodak. Veszprem je u 10. minuti imao +3 (5-2), ali je tada obrana gostiju postala čvršća i efikasnija pa se PPD Zagreb golovima Stefana Dodića i Jakova Gojuna primaknuo na samo pogodak zaostatka.

U 18. minuti gosti su poveli. Za manje od minute Csaba Leimeter, Paolo Kraljević i Gojun su postigli tri pogotka za 7-6. Na 11-10 za Zagreb Musa nije uspio pogoditi za prednost od dva pogotka, a na 11-11 je Timur Dibirov propustio realizirati sedmerac, što je Mađarima "dalo krila" pa su u 27. minuti opet došli do +3 (15-12).

No, to nije dovelo do malodušnosti kod igrača PPD Zagreba. Upravo suprotno. Gosti su u zadnje dvije i pol minute postigli tri, a primili samo jedan gol te na poluvrijeme otišli s minimalnim zaostatkom (16-15).

Odličan otpor Golužinih izabranika nastavljen je i u prvih deset minuta drugog poluvremena. nakon kojih je rezultat bio 21-21. Dino Slavić je 'skidao' sedmerce i 'zicere', čime je nadoknađivao deficit koji su svojim pomalo domaćinskim kriterijem stvarali turski suci Erdogan i Ozdeniz.

Dvije tehničke pogreške Kavčiča kumovale su seriji 3-0 kojom su Mađari otišli na +3 (24-21) u 44. minuti.

No, kao i u prvom poluvremenu, gosti nisu dopustili "raspad sustava". Golovima Kraljevića, Klarice i Grahovca Zagreb je u 47. minuti izjednačio na 24-24.

U vrlo brzoj igri s obje strane, ponovno je došao red na seriju domaćih koji su u 50. minuti opet imali +3 (27-24), a u 53. minuti su došli i do najveća četiri gola prednosti (29-25).

Zagreb je još jednom zaprijetio domaćima primakavši se na 29-27. Imao je hrvatski prvak i napad za -1, ali je šut Klarice obranio Vladimir Cupara. Uslijedila su dva brza pogotka domaćih s igračem više, čime je Veszprem prelomio dvoboj.

PPD Zagreb je pružio odličan otpor favoriziranom Veszpremu koji se žestoko morao pomučiti za pobjedu, iako je imao tri isključenja manje i dva sedmerca više, a pobjedu 32-28 osigurao je tek u samoj završnici.

Veszprem se vratio na vrh ljestvice sa 13 bodova, jednim više od PSG-a. PPD Zagreb je s tri boda ostao na sedmoj poziciji.

