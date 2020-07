Majer napokon za 10! Dopao se Šutalo, debitirala dva juniora

Lovro Majer odigrao je vjerojatno najbolju utakmicu otkako je 2018. došao u Dinamu. Zabio je, asistirao je, pogodio je stativu, bio je rastrčan. S druge strane, Amer Gojak je možda odigrao posljednju utakmicu...

Nije bilo Livakovića, Ademija, Dilavera, More, Petkovića, Kadziora, Oršića, Theophilea, Leovca... Nekima je Zoran Mamić dao slobodan tjedan, neki su zbog ozljede završili sezonu već i prije. Protiv Varaždina je na proslavi naslova zaigrao kombinirani sastav. Nakon jedne pobjede u šest kola, napokon je Dinamo odigrao pravu i jako dobru utakmicu. Ono protiv Istre 1961 je bilo jako loše, a ovo je bilo na trenutke i odlično.

Posebno je dojmljiv u prvih 45 minuta bio Lovro Majer. Igrao je za desetku, u skladu s brojem deset koji nosi na leđima. Prvo je zabio, a onda je sjajno asistirao Ćuži za drugi gol. Bilo je to ponajboljih 45 minuta Lovre Majera u Dinamu otkako je prije dvije godine stigao iz Lokomotive. Ovakve bi njegove utakmice morale biti puno češće. Čak je stigao i blokirati udarce u obrani. Ovakvih partija bi moralo biti puno više. Da opravda broj deset koji nosi na leđima, ako ostane u Maksimiru. I njegov se odlazak, vjerojatno na posudbu, sve više spominje.

U nastavku je Lovro pogodio i stativu. Doista, Majer je bio sjajan protiv momčadi Samira Toplaka. Mogao je prvak Varaždinu zabiti i još koji gol u prvih 45 minuta. 

Trener Zoran Mamić često je sugerirao i savjetovao igrače s klupe. Opet je na lijevom boku bio Damjan Daničić, a ovog puta je lijevi stoper bio Moubandje. Na utakmici je bio i Mario Gavranović, on će potpisati ugovor do 2023. godine. Došao je u petak, da bude na proslavi naslova i da dobije medalju. U naslov je ove sezone ugradio četiri gola.

Amer Gojak dobio je pola sata. Lako je moguće da mu je ovo bio posljednji ili jedan od posljednjih nastupa u Maksimiru. Došao je u Dinamo 2015. godine. Za njega ima puno upita i on bi među prvima mogao napustiti hrvatskog prvaka ovoga ljeta.

Josip Šutalo se svidio na stoperu, igrao je u paru s Moubandjeom, a za Dinamo je debitirao i golman Renato Josipović. Dobio je 15 minuta na proslavi titule. Debitirali su i veznjak Tomislav Duvnjak te napadač Bartol Barišić. Zamijenio je Sandra Kulenovića, koji je sezonu završio bez gola. No, na njegovu sezonu jako je utjecala i teška ozljeda u prvome dijelu sezone. Josipović ima 19 godina, sjajno je branio u juniorskoj Ligi prvaka, a Duvnjak i Barišić imaju tek po 17 godina i igraju za juniore...

Dinamovci u petak navečer imaju zajedničku večer, ponovno će svi na okupu biti 30. srpnja. Dio igrača koji su ranije otišli na odmor, već u ponedjeljak počinje trenirati. Odmor je jako kratak, novo prvenstvo počinje za Veliku Gospu.