Novi double-double Ivice Zupca, Bojan Bogdanović zabio 15

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ostvario je novi "double-double" u pobjedi Los Angeles Clippersa protiv Cleveland Cavaliersa 120-118. Zubac je za 27 minuta provedenih na parketu Crypto.com Arene ubacio 14 koševa uz šut iz igre 7-10, te dodao 11 skokova, jednu asistenciju i tri izgubljene lopte.

Junak susreta bio je Paul George koji je postigao čak 23 od svojih 39 koševa u posjednjoj četvrtini. Clippersi su stigli do slavlja premda su nadoknadili zaostatak od 26 poena za treću najveću povratničku pobjedu u povijesti franšize.

- Ove situacije nisu idealne, ali lijepo je kada se suočimo s ovim izazovima. Drugo poluvrijeme je bilo posebno, "iskopali" smo pobjedu - rekao je George za ESPN.

- Mislim da je presudila volja za pobjedom - dodao je.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Bio je to susret u kojem su gosti vodili veći dio utakmice. Na startu drugog poluvremena imali su 21 razlike (80-59), a početkom treće i velikih +26 (89-63). Clippersi su se vratili u život serijom 18-3, 1:15 prije kraja utakmice su uspjeli izjednačiti (115-115), a 46 sekundi prije kraja susreta i povesti 118-115.

Nakon što su gosti izjednačili na 118-118, Paul George je sedam sekundi prije kraja zabio za 120-118, a potom u idućem napadu blokirao Dariusa Garlanda za 50. pobjedu Clippersa ove sezone s kojom drže četvrto mjesto na Zapadu, dok su Cavsi peti na Istoku sa skorom 46-33.

George je na koncu zaključio susret s 39 koševa, 11 skokova i sedam asistencija. James Harden je dodao 22 koša, a Terence Mann 14 koševa. Kod Cavsa najefikasniji su bili Garland s 28 koševa i osam asistencija, Evan Mobley s 20 koševa i šest skokova, te Max Strus s 20 koševa i devet asistencija.

- Imali smo veliku priliku, ali u drugom poluvremenu se nismo uspjevali izboriti za prave šuteve - rekao je trener Cavsa JB Bickerstaff.

Uspješni su bili i New York Knicksi koji su na gostovanju porazili Milwaukee Buckse sa 122-109.

I u ovom susretu smo vidjeli obrat. Bucksi su u trećoj četvrtini imali deset razlike (66-56), međutim gosti su do kraja četvrtine okrenuli rezultat u svoju korist (89-85), a potom u posljednjoj dionici pobjegli na +16. Na koncu je završilo 122-109.

Goste je do pobjede predvodio Jalen Brunson sa 43 koša, šest skokova i osam asistencija. Brunson je tako još jednom briljirao protiv Bucksa protiv kojih ove sezone u pet susreta ima prosjek od 37.2 koša.

Foto: Arlyn McAdorey/PRESS ASSOCIATION

- Ne znam, lopta protiv njih lakše prolazi kroz obruč - kazao je sa smiješkom.

Donte DiVincenzo je dodao 26 koševa, dok je Bojan Bogdanović za Knickse igrao 17 minuta postigavši 15 koševa uz šut 6-9 iz igre pri čemu je trice gađao 1-1. Kod Bucksa koji su upisali četvrti uzastopni poraz, najefikasniji su bili Giannis Antetokounmpo s 28 koševa, 15 skokova i osam asistencija, Bobby Portis s 24 koša, te Damian Lillard s 23 koša i šest asistencija. Bucksi su drugi na Istoku (47-31), a Knicki četvrti (46-32).

U sudaru klubova u kojima igraju hrvatski košarkaši Dario Šarić i Luka Šamanić, Golden State Warriorsi su pobijedili Utah Jazz sa 118-110. Dario Šarić nije nastupio za Warriorse, dok je Luka Šamanić igrao pet minuta za Jazz bez postignutog koša.

Nakon što je Houston izgubio od Dallasa, Warriorsi su i prije svoje utakmice znali kako su osigurali mjesto u "play-inu". Domaćin je već nakon prve četvrtine imao 13 razlike (41-28) i u nastavku susreta pobjeda Warriorsa nije dolazila u pitanje. Stephen Curry je dobio odmar, pa je "potegnuo" Klay Thompson s 32 koša, Jonathan Kuminga je ubacio 21 koš, a Brandin Podziemski je završio sa 16 koševa, sedam skokova i šest asistencija.

Utah su predvodili Johnny Juzang s 27 i Keyonte George s 25 koševa.

Foto: Rob Gray/REUTERS

U najzanimljivijem susretu večeri Philadelphia 76ers su na gostovanju pobijedili San Antonio Spurse nakon dva produžetka sa 133-126.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je pobjeda mogla na obje strane. Gosti su devet sekundi prije kraja susreta poveli 109-108 tricom Nicolasa Batuma, no 2.1 sekunde prije kraja je tricom uzvratio Julian Champagnie za vodstvom Spursa 111-109. Činilo se kako će domaćini slaviti, no Tyrese Maxey je 0.2 sekunde prije kraja izjednačio gurnuvši susret u produžetak.

U prvom produžetku Victor Wembanyama je imao šut za pobjedu domaćina, ali je promašio, pa je susret otišao u novi "overtime". U drugom dodatnom periodu gosti su poveli 131-126, a zatim još jednim košem potvrdili slavlje 133-126.

Sixerse je predvodio sjajni Tyrese Maxey s učinkom karijere od 52 koša, pet skokova i sedam asistencija, dok je Kelly Oubre ubacio 26 koševa i osam skokova. Kod Spursa Wembanyama je zaključio susret s 33 koša, 18 skokova i šest asistencija, a Malaki Branham je dodao 22 koša. Philadelphia je sedma na Istoku (44-35), a Spursi posljednji na Zapadu (19-59).

Produžetak je razriješio i ogled Dallas Mavericksa i Houston Rocketsa, na koncu Dallas je slavio sa 147-136.

Kyrie Irving je zabio 48 koševa, dok je Luka Dončić imao 37 koševa, 12 asistencija i devet skokova za Maverickse koji su napravili još jedan korak prema petom nositelju u doigravanju Zapadne konferencije. Kod Houstona najefikasniji su bili Dillon Brooks s 29, te Fred VanVlert s 24 koša i 12 asistencija.