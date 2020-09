Novi dresovi Hrvatske za Euro! Luka: Pričuvni je baš uzbudljiv

HNS je utorak putem interneta i službeno predstavio nove dresove za reprezentaciju o kojima se šuška od jeseni prošle godine. Prvi ostaje tradicionalni s kvadratićima, a drugi crni

<p>Trebali smo ih vidjeti još u ožujku, na prijateljskom turniru u Kataru, ali ispriječio se korona virus. Gotovo pola godine poslije ipak su ugledali svjetlo dana. Novi dresovi za svjetske nogometne doprvake na kojima će zaigrati i na Euru iduće godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska trenira na Maksimiru</strong></p><p>Domaći dres ostao je tradicionalni s kvadratićima, nešto većima nego na prošlom dresu, ali i plavom trakom ispod ruku. Gostujući ostaje crni, u kakvom smo ostvarivali velike uspjehe na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali s malim sivim kvadratićima.</p><p>- Hrvatska je uvijek silna inspiracija Nikeu zbog snage njenog identiteta. Novi prvi dres je vjeran hrvatskoj nogometnoj baštini, dok je pričuvni dres još jedna odlična interpretacija hrvatskog dizajna za igrače i navijače - rekao je Scott Munson, dopredsjednik nogometnog odjela Nikea, dugogodišnjeg dobavljača hrvatskih dresova.</p><p>- Sviđaju mi se novi dresovi, mislim da će nam odlično odgovarati. Prvi dres je klasični dizajn u modernoj izvedbi - to su upečatljivi kvadrati kakvih se sjećam iz vremena dok sam kao dječak gledao reprezentaciju. Pričuvni dres je nov, drugačiji i uzbudljiv, nešto što do sada nismo imali.</p><p>Nove dresove Hrvatska će prvi put obući protiv Portugala ovu subotu na startu Lige nacija. Vjerojatno će to biti rezervna, crna garnitura dresova, a potom i u Parizu protiv Francuske idući utorak. Dostupni su putem <a href="https://www.nike.com/hr/w?q=Croatia&vst=Croatia" target="_blank">Nikeove web-trgovine</a> po cijeni od 669,95 odnosno 1029,95 kuna, a uskoro će doći i u trgovine diljem Lijepe Naše.</p>