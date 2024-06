Novi gol velike nade Brazilaca: Samo je Pele ostao ispred nove mlade zvijezde Real Madrida

Brazilska reprezentacija pobijedila je Meksiko 3-2 u prijateljskoj utakmici i to golom Endricka (17) u 96. minuti utakmice. Mladi Brazilac stigao je do trećeg reprezentativnog gola i tako postao drugi najmlađi igrač Brazila kojem je to uspjelo nakon velikog Pelea.

Napadač koji će se ovog ljeta pridružiti Real Madridu ušao je u igru u 61. minuti umjesto Evanilsona, a kasnije zabio na asistenciju budućeg suigrača Vinícius Júniora. Endrick je za "seleção" nanizao tri utakmice zaredom u kojima je zabio, prije Meksika precizan je bio protiv Španjolske i Engleske. Pet je puta nastupio za svoju zemlju i već zabio tri gola.

Copa Libertadores - Group F - Palmeiras v San Lorenzo | Foto: CARLA CARNIEL/REUTERS

Real Madrid dogovorio je njegov dolazak za 47.5 milijuna eura još u prosincu 2022., ali priključit će se ovog ljeta kad napuni 18 godina. Ove je sezone odigrao 22 utakmice za Palmeiras i zabio četiri gola, uz dvije asistencije.