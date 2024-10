Novi golman Barcelone: Neću prestati pušiti. Koga briga za to

Barcelona se našla u nezgodnoj situaciju kada im se teško ozlijedio prvi golman Marc-André ter Stegen (32) na utakmici protiv Villarreala krajem rujna. Stoga su morali brzo reagirati, a zamjenu su pronašli u netom umirovljenom Wojciechu Szczesnyju (34).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Renovira se kultni Camp Nou: Cijena je prava sitnica, samo 1,45 milijardi eura | Video: 24sata/Video

Zanimljivo kako je Szczesny rukavice o klin odlučio objesiti u kolovozu, a Juventus mu je svejedno isplatio četiri milijuna eura koja je trebao zaraditi do kraja ugovora. No "caka" u tom ugovoru je da će navedeni iznos morati vratiti "staroj dami" ako se vrati iz mirovine i napravi transfer. Tako da se poljski golman se nije uzalud vratio iz mirovine, već ga je to koštalo četiri milijuna eura. Iznos će, dakako, platiti Barcelona.

Sada se Szczesny osvrnuo i na kritike kako će nesportskim ponašanjem biti loš uzor mladoj momčadi Barcelone. Najviše mu se spočitava uživanje u duhanu.

- To su stvari koje ne mijenjam u svom osobnom životu i nikoga se ne tiče ako pušim. To ne utječe na mene, a ono što radim na nogometnom travnjaku dvostruko je teži posao. I ne radim to pred djecom da to ne bi loše utjecalo na njih. Ja to pokušavam sakriti, ne pušim pred drugim ljudima - objašnjava poljski vratar u razgovoru za katalonske medije.

- Ali ako netko misli da ću promijeniti svoj način života, neka razmisli još jednom jer ja sam to što jesam. Ovakav sam cijeli život i te se stvari nikoga ne tiču. Želim da sude o meni kao vrataru, a ne da se traže priče za koje nikoga nije briga - dodaje poljski vratar.

Iako je rekao da ne puši pred djecom, upravo će u svlačionici biti okružen klincima poput Gavija, Marca Barnala, Hectora Forta i Lamine Yamala. No najviše ga je iznenadio Pau Cubarsi.

- Bio je impresivan za mene. Nakon što sam ga vidio na TV-u, očekivao sam da će biti moderan tip braniča, jak na lopti, ali mekši. Kada ga vidite osobno, on zapravo uopće nije mekan. Dobar je s loptom, ali njegove obrambene kvalitete jako su dobre.

Na kraju je objasnio zašto se odlučio vratiti iz mirovine.

- Možete li reći ne Barci? Odgovor je da ne možete. Ako biste to rekli, to je zato što nemate petlje i hrabrosti prihvatiti se takva izazova - zaključio je.