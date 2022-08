Novi grad, novi cilj: U Osijeku i odbojkašice idu po Europsko

Prometno je ovih dana uz osječku Promenadu na Dravi, točnije u hotelu Osijek. Odbojkašima, koji su ondje zadnjih mjesec i pol dana, s ciljem da izbore Europsko prvenstvo sada si se pridružile i odbojkašice. I njihov je cilj identičan.

Dva tjedna nakon što su osvojile Challenger kup u Zadru i izborile Ligu nacija, pred Hrvaticama je nova ovoljetna misija. I nju bi trebale ispuniti u konkurenciji Farskih Otoka, Izraela i Rumunjske, odnosno izboriti plasman na Europsko prvenstvo. Za razliku od odbojkaša, one znaju gdje će ga igrati dogodine, u Belgiji, Estoniji, Italiji i Njemačkoj.

- Emocije su se slegle. Ponosni smo na ono što smo napravili u Zadru. To nam je velika potvrda za trud i rad koji smo uložili te disciplinu koje smo se držali. To nam je vjetar u leđa. No, moramo stajati čvrsto nogama na zemlji jer imamo još puno rada. Posebno me veseli što u ekipi ima još puno mjesta za napredak. U Osijeku se fokusiramo za kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje su nam prvi cilj. Svakako, ovo cijelo ljeto je i priprema za Svjetsko prvenstvo koje nas čeka u Nizozemskoj i Poljskoj - kaže kapetanica Samanta Fabris, koja će tek pristići u grad na Dravi.

- Nažalost, ja se još nisam uspjela pridružiti timu zbog ozljeda koje sam imala ranije. Moram još odraditi nekoliko dana rehabilitacije i onda se pridružujem djevojkama u Osijeku. U kontaktu sam s njima. U Osijeku nam je bilo uvijek jako lijepo. Od gostoprimstva, hotela, dvorane, uvjeti su stvarno sjajni.

Hrvatska kvalifikacije otvara u nedjelju 21. kolovoza protiv Farskih Otoka, tri dana kasnije gostuje u Izraelu, pa dočekuje Rumunjsku. Sve domaće utakmice igrat će u Gradskom vrtu, a mogu se pratiti na Sportskoj TV i ArenaSportu,

- Pozivam sve da nas bodre u Gradskom vrtu. Rumunjska je od ova tri zasigurno najteži protivnik. Međutim, naš cilj je prvo mjesto u grupi te što bolji plasman za Europsko prvenstvo - poručila je Fabris.

Izbornik Ferhat Akbaš za ovu akciju nije mijenjao puno, oslonio se na igračice koje su i oduševile u Zadru, Euro će pokušati izboriti: Klara Perić, Lea Deak, Mika Grbavica, Samanta Fabris, Lucija Mlinar, Laura Miloš, Dijana Karatović, Natalija Tomić, Josipa Marković, Beta Dumančić, Martina Šamadan, Ema Strunjak, Božana Butigan i Izabela Štimac.

