Novi igrač 'zmajeva' sprda se sa Sammirom: 'On je ulični igrač!'

Izgleda kao Brazilac, nisam imao pojma da poznaje hrvatski jezik. Taktički sam sve sam odradio, čuo sam što igrači lokosa pričaju i prenio svojima. Sammir je probao plesati sambu, ali nije išlo, kaže mladi stoper

<p>"Prije devet godina bio je ubojica Malmöa, a Malmö je sad dočekao revanš protiv brazilskog Hrvata", piše švedski <a href="https://www.expressen.se/kvallsposten/sport/fotboll/allsvenskan/ahmedhodzics-sagning-han-ar-en-gatuspelare-/" target="_blank">Expressen</a> o igraču Lokomotive <strong>Sammiru</strong> (33) u uvodu intervjua s novim reprezentativcem Bosne i Hercegovine <strong>Anelom Ahmedhodžićem</strong> (21).</p><p>On je bio među najbesposlenijim igračima na terenu stadiona Eleda u četvrtak navečer, kad je <a href="https://www.24sata.hr/sport/ajmo-lokosi-sammir-i-drustvo-u-malmou-idu-po-iznenadenje-718288" target="_blank"><strong>Malmö razbio Lokomotivu 5-0</strong></a> u trećem pretkolu Europske lige i zakazao domaći meč u play-offu sa španjolskom Granadom.</p><p>"Sammir, koji je veliko ime za postere, bio je usamljen i iritiran reakcijama suigrača, a Ahmedhodžić ga je, s kolegom Lasseom Nielsenom, lako čuvao", pišu švedski kolege.</p><p>- Kao da je ulični igrač. Stajao je na istom mjestu, pokušao je plesati sambu. Zatvorili smo ga. Kasnio je u duelima i to mi je išlo na živce. Ali nemam ništa protiv njega - rekao je Ahmedhodžić.</p><p>Nisu razgovarali tijekom utakmice.</p><p>- Izgleda kao Brazilac, nisam znao da poznaje jezik. A nisam se sjećao ni tih njegovih utakmica u Dinamu protiv Malmöa, da baš tako dugo igra...</p><p>Ahmedhodžić je prošao sve selekcije švedske reprezentacije, čak je nastpupio i za A vrstu protiv Moldavije u siječnju ove godine, ali je prije nekoliko tjedana odlučio nastupati za zemlju svojih roditelja i trebao bi biti veliki adut izbornika "zmajeva" <strong>Dušana Bajevića</strong> u play-offu za Europsko prvenstvo.</p><p>- Volim igrati protiv klubova s Balkana jer razumijem što igrači govore, to je prednost, mogu se bolje taktički postaviti. Pomaže to i mojim suigračima jer im odmah mogu prenijeti što protivnici govore. Taktički sam sam držao sve - kaže Ahmedhodžić.</p><p>U play-offu će ga čekati drugi veteran, <strong>Roberto Soldado</strong> (35), bivši španjolski reprezentativac koji je igrao za Valenciju, Real Madrid i Tottenham. Ali Ahmedhodžić, stoper koji je ponikao u Malmöu i tri godine proveo u Nottingham Forestu pa se vratio kući, kaže kako ga se ne boji.</p><p>- Ma on je već ostario - rekao je kroz smijeh.</p>