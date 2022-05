Novi klasik na Roland Garrosu: Gdje gledati Nadala i Đokovića

Na pariškoj prašini, po 59. put, ponajveći tenisači u povijesti u novom teniskom klasiku. Nažalost, možda i po posljednji put na Roland Garrosu.

Večeras oko 21 sat oči brojnih zaljubljenika u tenis bit će uprte na Phillipe Chatrier gdje Novak Đoković i Rafael Nadal igraju četvrtfinale Roland Garrosa.

Nakon što je propustio Australian Open i američki dio turneje, Novak je u natjecateljski ritam došao tek početkom zemljane sezone. Patio se, lovio formu, a potom ju napokon i uhvatio u Madridu gdje je izgubio od Alcaraza u polufinalu. U Rimu je osvojio prvi turnir ove godine i dao do znanja da je to stari Nole. Na Roland Garrosu dobili smo i dokaz. Na putu do četvrtfinala deklasirao je sve redom bez izgubljenog seta i izborio novi teniski klasik.

S druge strane, Nadal se strašno muči još od Australian Opena gdje je došao do svog 21. Grand Slam naslova. Na putu do četvrtfinala najveće probleme stvorio mu je Felix Augier-Aliassime kojeg je svladao 3-2 u setovima nakon više od četiri sata igre. I to je itekako ostavilo traga na njegovom već izraubanom tijelu. Ima kroničnu bolest stopala koja mu stvara velike probleme. Svaki dan se bori s bolovima, prima injekcije kako bi mogao normalno igrati, no pitanje je do kada će moći tako. I upravo zato je uoči meča protiv Đokovića najavio kako bi mu to danas mogao biti posljednji meč na Roland Garrosu gdje je postao legenda.

- Znam kakva je moja situacija i prihvatio sam je. Ne mogu se žaliti, jer igram četvrtfinale Roland Garrosa. Prije dva tjedna nisam bio siguran da ću uopće moći igrati. Uživam u činjenici da sam tu, svaki meč možda je moj posljednji na Roland Garrosu. Prolazim kroz težak proces. Ne znam što će se dogoditi u bliskoj budućnosti, pa zato pokušavam uživati koliko mogu. Igram protiv najboljeg na svijetu i jedino što želim je dati sve od sebe - rekao je Nadal.

Zatražio je od organizatora da se meč protiv Đokovića igra tijekom dana, ali nisu mu uslišili želju. Termin je u 21 sat.

- Meč s Đokovićem bi mogao biti moj posljednji na Roland Garrosu, a volio bih da se igra po danu. Prošao sam kroz puno komplikacija sa stopalom i znam da mi svaki meč može biti posljednji u karijeri. Pokušavam nastaviti živjeti san igranja tenisa, pa što god bude - rekao je Nadal.

Bit će ovo rekordni 59. meč između dvojice velikana. Đoković je slavio 30 puta, ali od toga samo dvaput na Roland Garrosu iz osam pokušaja. Nadal je pobijedio 28 puta. Prvi put na pariškoj zemlji susreli su se u četvrtfinalu 2006. godine, a jedan od mečeva koji su ušli u povijest je onaj iz 2013. godine. Nakon četiri i pol sata udaranja loptice po vreloj zemlji, Nadal je pobijedio 3-2 u setovima i prošao u finale gdje je na kraju došao do novog naslova. Triput su igrali u finalu i svaki put je Španjolac slavio.

Nadal je legenda Roland Garrosa i neprikosnoveni vladar. Od 21 Grand Slam naslova, čak 13 ih je osvojio u Parizu. Čudesno. Đoković je dvaput bio najbolji u Parizu, nikad nije igrao finale protiv Rafe, ali morao ga je srušiti na putu do finala i naslova. I 2016. godine i prošle godine pobijedio ga je u polufinalu. I ovaj put će morati ako želi do svog trećeg Roland Garrosa i ukupno 21 GS-a čime bi se izjednačio sa Španjolcem na vječnoj listi.

Obzirom na sve okolnosti, Novak je favorit u večerašnjem dvoboju. Koeficijent je 1.44, dok je na Rafu 2.50.

Prijenos meča bit će na Eurosportu od 21 sat. Eurosport je dostupan preko Total TV-a i na platformi Eurosport Player koja košta pet eura mjesečno ili 25 eura godišnje. Na navedenoj aplikaciji imate mogućnost gledati baš sve teniske mečeve. A isplatilo bi se samo zbog ovog teniskog klasika.

Čeka nas novi teniski klasik i dvoboj između jednih od najvećih u povijesti. Njihovo rivalstvo obilježilo je jednu veliku tenisku eru, ali danas bi mogli zaigrati po posljednji put. Nepotrebno je trošiti riječi na ove velikane i onome što su napravili u karijeru. O njima je toliko hvalospjeva i epiteta skladano. Samo je potrebno udobno se smjestiti u 21 sat i uživati u još jednom spektaklu. Možda i za kraj jednog velikog rivalstva.

